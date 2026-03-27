Kosovo na pragu povijesti! Može postati sedma najmanja zemlja u povijesti SP-a

Ostalo je još samo šest utakmica u kojima ćemo doznati posljednjih šest putnika na Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Sve ove 'majstorice', odnosno dvoboji na jedan susret, održat će se za par dana, 31. ožujka, a među njima su četiri utakmice europskog doigravanja te dvije utakmice interkontinentalnog doigravanja.

Tog dana Bosna i Hercegovina će ugostiti Italiju, Švedskoj dolazi Poljska, Kosovo dočekuje Tursku, a Češka Dansku. Što se tiče interkontinentalnog doigravanja koje se igra na neutralnom terenu u Meksiku, Irak igra protiv Bolivije, a Demokratska Republika Kongo protiv Jamajke.

Od svih ovih 12 reprezentacija koje će se u utorak nadmetati za plasman na Mundijal, samo jedna reprezentacija nikada nije nastupila na svjetskim prvenstvima. Riječ je o reprezentaciji Kosova koja je u četvrtak, u polufinalu doigravanja svladala Slovačku s 4:3 u infarktnoj utakmici i tako se približila na samo jednu utakmicu od povijesnog podviga. U tom dvoboju Slovačka je vodila i 1:0 i 2:1, ali Kosovo se dvaput vraćalo te u furioznom drugom poluvremenu preokrenulo dvoboj u svoju korist.

Momčad koju vodi 59-godišnji stručnjak Franco Foda oduševila je u kvalifikacijskoj skupini. Kosovo je bilo smješteno u skupinu B sa Švicarskom, Švedskom i Slovenijom te su prognoze govorile da će s takvim konkurentima zauzeti posljednje mjesto u skupini. Međutim, Kosovari su ubilježili učinak od tri pobjede, dva remija i tek jednog poraza iz šest susreta te s 11 bodova prilično uvjerljivo zauzeli drugo mjesto na ljestvici i priliku za doigravanje. Slovenija je u toj skupini osvojila četiri boda, a Švedska tek dva.

Posebno su u sjećanje navijača Kosova urezane dvije pobjede protiv Šveđana (2:0 kod kuće i 1:0 u gostima), a impresivno zvuči podatak da je od šest utakmica u skupini ova reprezentacija čak u četiri dvoboja uspjela zadržati svoju mrežu netaknutom.

Povijesno gledano, 84 nacionalne selekcije su se uspjele kvalificirati na nogometni SP, a Kosovo ima strahovito visoku motivaciju postati i 85. zemlja kojoj je to pošlo za rukom. Zadatak neće biti nimalo jednostavan jer u Prištinu stiže reprezentacija Turske koja u ovom trenutku ima jedan od svojih najboljih kadrova ikad, sa zvijezdama poput Hakana Calhanoglua iz Intera, Arde Gülera iz Real Madrida i Kenana Yildiza iz Juventusa u prvom planu.

- Jasno nam je da imamo jakog protivnika poput Turske. Znamo razinu naših protivnika i pripremit ćemo se maksimalno. Imamo jasne ideje i pripremit ćemo se za izazov koji nas čeka. Ne osjećamo pritisak. Ono što smo postigli je veliki uspjeh. Trebali bismo biti ponosni, jer mnogi ljudi nisu očekivali da ćemo stići tako daleko - rekao je izbornik Foda nakon pobjede nad Slovačkom.

Iako je slabiji suparnik na papiru, i reprezentacija Kosova u svojem kadru ima izrazito kvalitetne i zanimljive igrače. Ako u priču računamo i igrače koji zbog ozljeda nisu bili na popisu za ovo doigravanje, na standardnom popisu reprezentacije nalazi se deset igrača koji igraju u 'ligama petice'. Prvo ime je dugogodišnji stoper Napolija te bivši stoper Dinama Amir Rrahmani, ali nije i jedino. Za Kosovo igraju i igrači poput Edona Zhegrove iz Juventusa, Vedata Muriqija iz Mallorce koji je jedan od najboljih strijelaca španjolske La Lige, a potom i nadolazećih talenata iz redova Hoffenheima, Fisnika Asllanija, Albiana Hajdarija i Leona Avdullahua. Kapetan momčadi je desni bek Coma Mergim Vojvoda, a vrlo je važan i vratar Arijanet Murić koji brani boje Sassuola.

Statistička platforma Football Meets Data ističe da je Turska blagi favorit u ovom okršaju, s 55 posto šanse za plasmanom na SP naspram 45 posto šanse za Kosovo. S populacijom od 1,6 milijuna stanovnika, Kosovo bi postalo sedma najmanja nacija po broju stanovnika koja se kvalificirala na svjetsko prvenstvo. Manje stanovnika su pri plasmanu na SP kroz povijest imali Curacao, Island, Zelenortski Otoci, Trinidad i Tobago, Sjeverna Irska i Paragvaj. Iako je, kako izbornik Foda kaže, već i ovo veliki uspjeh, ova generacija Kosova ima sjajnu priliku zacementirati se u nogometnu povijest ove mlade države.