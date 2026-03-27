DHMZ izdao novo upozorenje

Dosadašnja obilna oborina nastavlja se danas i sutra čime će se nastaviti porast vodostaja na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save i na manjim vodotocima sliva Drave. Pojedine rijeke su već ušle u mjere obrane od poplava te bi mogle dosegnuti i visoke mjere obrane od poplava, upozoravaju iz DHMZ-a.

Mjere obrane od poplava: pripremno stanje: Bednja – Lepoglava; Glina – Široka Rijeka; Ilova – Maslenjača; Korana – Velemerić, Karlovac; Kupčina – Lazina brana; Mala Neretva – Opuzen ustava nizv.; Potok Vojlovica – Čačinci; Sabirni kanal AC ZG-RI – Lazina; Una – Hrvatska Kostajnica

redovne mjere: Glogovnica – Koritna; Krapina – Kupljenovo; Lonja – Lonjica most; Spojni kanal ZLGČ – Poljanski Lug; Zelina – Božjakovina. Izvanredne mjere: Sunja – Sunja

Stanje, tendencija i prognoza vodostaja

Sava Vodostaji Save do Stare Gradiške su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta. U gornjem toku Save tijekom vikenda vodostaji završavaju s porastom, dok će donji tok Save i dalje biti u porastu. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.

Kupa: Vodostaji Kupe do Zapeća su u opadanju s tendencijom opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Tijekom vikenda u gornjem toku Kupe očekuje se opadanje vodostaja, dok je u donjem toku Kupa još u porastu. Vodostaji su u domenama od niskih do srednjih voda. Vodostaji Gline su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda.

Korana: Vodostaji Korane su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda. Vodostaji su u domeni srednjih voda. Una: Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta i tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda. Dunav: Vodostaji Dunava su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda. Mura: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda. Drava: Vodostaji Drave su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda.