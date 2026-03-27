Odlične vijesti za vatrene: Ponajveća brazilska zvijezda propušta utakmicu s Hrvatskom?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći s utorka na srijedu u dva sata iza ponoći očekuje druga pripremna utakmica za Svjetsko prvenstvo protiv možda i najveće svjetske nogometne sile - Brazila. Brazilci su u jučerašnjoj utakmici protiv Francuske izgubili s 2:1, dok je Hrvatska istim rezultatom svladala Kolumbiju, a izbornik Carlo Ancelotti nakon utakmice primio je još loših vijesti.

Možda i najbolji igrač Selecaa u ovom trenutku, Raphinha, morao je izaći na poluvremenu utakmice s Francuskom zbog boli u preponi desne noge. Za očekivati je kako će krilni napadač Barcelone napustiti kamp reprezentacije i vratiti se u Španjolsku kako bi zaliječio ozljedu. Njegov klub za deset dana očekuje bitna utakmica protiv Atletico Madrida pa nema smisla da se u prijateljskoj utakmici riskira s težom ozljedom.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

Raphinha će tako najvjerojatnije propustiti utakmicu s vatrenima što je jako dobra vijest za izbornika Zlatka Dalića budući da je riječ o jednom od najboljih krilnih igrača na svijetu. Ove sezone u dresu Barcelone odigrao je 31 utakmicu te zabio 19 golova i dodao devet asistencija. Za Selecao je u 37 nastupa zabio 11 golova. Ancelotti je o njegovom jučerašnjem nastupu rekao:

- Mislim da je Raphinha igrao jako dobro. Osjetio je nelagodu u mišiću pred kraj prvog poluvremena pa smo ga morali zamijeniti, ali imao je puno prilika i odlično se kretao bez lopte. Vini se uvijek trudi i uvijek radi razliku. Napadač ne može uvijek zabiti, ali posao koji su obojica odradili bio je dobar.