Vušković svoj prvijenac posvetio legendarnom napadaču: 'Nije mu najlakše'

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Kolumbiju u prvoj od dvije prijateljske utakmice koje će vatreni odigrati za vrijeme ovog reprezentativnog okupljanja. Vatreni su slavili s 2:1 u svom prvom susretu s Kolumbijom u povijesti. Poveli su Južnoamerikanci u trećoj minuti, ali samo tri minute kasnije poravnao je Luka Vušković.

19-godišnji stoper HSV-a potegnuo je s 30-ak metara, a lopta se odbila od braniča Kolumbije Jhona Lucumija i tako prevarila vratara Camila Vargasa. Tako je u svom trećem nastupu za hrvatsku reprezentaciju zabio svoj prvi pogodak, a nakon utakmice je o svom pogotku rekao:

- Bilo je stvarno sretno. Probao sam šutnuti lijevom izdaleka, ušlo je i pomoglo ekipi da dobijemo utakmicu, a to je najbitnije. Jako lijep je osjećaj zabiti za reprezentaciju. Gušt mi je igrati s ovakvim igračima i trenirati svaki dan s njima. Primili smo rani pogodak, ali dali smo sve od sebe, okrenuli utakmicu i pokazali naš mentalitet.

Zatim je najavio sljedeću utakmicu vatrenih u kojoj će snage odmjeriti s Brazilom u noći s utorka na srijedu.

- Jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, bit će super igrati protiv njih, trebamo dati sve od sebe da pobijedimo i tu utakmicu.

Za kraj se prisjetio legendarnog napadača hrvatske reprezentacije, Ivana Klasnića:

- Posvetio bih ovaj pogodak gospodinu Klasniću koji je nažalost sad malo u bolnici, nije mu najlakše.

Pobjednički pogodak za Hrvatsku zabio je Igor Matanović u 43. minuti.