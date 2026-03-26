Vapaj žene kojoj se divio svijet: 'Bila sam na vrhu, a sada sam u invalidskim kolicima'

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u karijeri. Nakon teške ozljede zadobivene na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji prošla je kroz nekoliko operacija i teško se oporavlja.

Unatoč ozbiljnim problemima s koljenom Vonn je odlučila nastupiti, no utrka spusta završila je dramatičnim padom i odlaskom na operaciju.

"Bila sam na vrhu svijeta, jurila prema olimpijskoj medalji, a sada sjedim u invalidskim kolicima", rekla je u prvom velikom intervjuu nakon nesreće, koji je dala za Vanity Fair iz svog doma u Park Cityju.

Drama na stazi ostavila je bez daha gledatelje diljem svijeta. Samo devet dana nakon puknuća prednjih križnih ligamenata, Vonn je ponovno stala na skije, no utrka je završila stravičnim padom.

"Noga mi je bila slomljena, a ja sam još bila na skijama. Bila je smrskana, nisam ih mogla skinuti. Nisam se mogla pomaknuti i vrištala sam da mi netko pomogne. Samo sam trebala nekoga da mi otkopča skije", prisjetila se.

Nakon nesreće helikopterom je prebačena u bolnicu, no ni tada nije došlo olakšanje. Unatoč lijekovima protiv bolova, situacija se dodatno zakomplicirala tijekom pretraga.

"Usred pregleda oblilo me znojem. Bolovi su bili neizdrživi. Vrištala sam da me izvuku van jer je bol postajala sve jača. Nije popuštala, probijala se sve do mozga", opisala je Vonn.