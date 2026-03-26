Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKI TRENUCI

Vapaj žene kojoj se divio svijet: 'Bila sam na vrhu, a sada sam u invalidskim kolicima'

U.S. skier Lindsey Vonn lies in a hospital bed, after she crashed during the Women's Downhill, in Treviso
Foto: @lindseyvonn via Instagram/REUTE
1/3
VL
Autor
Marko Pavić
26.03.2026.
u 17:40

"Noga mi je bila slomljena, a ja sam još bila na skijama. Bila je smrskana, nisam ih mogla skinuti. Nisam se mogla pomaknuti i vrištala sam da mi netko pomogne. Samo sam trebala nekoga da mi otkopča skije", prisjetila se.

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u karijeri. Nakon teške ozljede zadobivene na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji prošla je kroz nekoliko operacija i teško se oporavlja.

Unatoč ozbiljnim problemima s koljenom Vonn je odlučila nastupiti, no utrka spusta završila je dramatičnim padom i odlaskom na operaciju.

"Bila sam na vrhu svijeta, jurila prema olimpijskoj medalji, a sada sjedim u invalidskim kolicima", rekla je u prvom velikom intervjuu nakon nesreće, koji je dala za Vanity Fair iz svog doma u Park Cityju.

Drama na stazi ostavila je bez daha gledatelje diljem svijeta. Samo devet dana nakon puknuća prednjih križnih ligamenata, Vonn je ponovno stala na skije, no utrka je završila stravičnim padom.

Nakon nesreće helikopterom je prebačena u bolnicu, no ni tada nije došlo olakšanje. Unatoč lijekovima protiv bolova, situacija se dodatno zakomplicirala tijekom pretraga.

"Usred pregleda oblilo me znojem. Bolovi su bili neizdrživi. Vrištala sam da me izvuku van jer je bol postajala sve jača. Nije popuštala, probijala se sve do mozga", opisala je Vonn.
Ključne riječi
Skijanje Lindsey Vonn

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
18:01 26.03.2026.

Napisao sam tada i ponovit ću. Nevjerojatno je da ju nitko nije zaustavio i suludoj ideji skijanja spusta nakon svježeg puknuća prednjeg ukriženog ligamenta, s ortozom. Sportaša još mogu razumjeri, oni su nekritični, ali netko u američkom savezu je morao znati više. Odmah je bilo jasno da je cirkus kad se pojavila slika s vanjski fiksatorom koji je privremeno rješenje. Poslije smo saznali kako je došlo i do kompartment sindroma, a iz njezine objave je bilo jasno kako uopće nije shvatila što je to i da je mogla ne samo ostati bez noge, nego bez glave. I onda ju netko još proglašava heroinom i sl. !?!?! Postoji naziv za takve.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!