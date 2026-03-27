FEŠTA

VIDEO Reprezentativci BiH proslavili pobjedu uz hit legendarnog Halida Bešlića

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.03.2026.
u 00:21

Bosna i Hercegovina će svoj drugi nastup na Mundijalu pokušati izboriti 31. ožujka kada će u Zenici gostovati Italija

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u finale mini-kvalifikacijskog turnira za Svjetsko prvenstvo koje se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Zmajevi su u Cardiffu bili bolji od Walesa nakon raspucavanja udaraca s bijele točke nakon što je u prvih 90 minuta rezultat bio 1:1.

Ni u produižecima nije bilo golova pa su tako jedini pogoci na utakmici ostali oni Daniela Jamesa iz 51. minute i Edina Džeke iz 86. U raspucavanju je bilo 4:2. Tragičari domaće momčadi bili su Brennan Johnson koji je promašio cijeli gol u četvrtoj seriji i Neco Williams čiji je udarac u petoj seriji obranio Nikola Vasilj.

Bosna i Hercegovina će svoj drugi nastup na Mundijalu pokušati izboriti 31. ožujka kada će u Zenici gostovati Italija. Azzuri su u drugoj utakmici polufinala bili bolji od Sjeverne Irske s 2:0.

Nakon utakmice u Cardiffu, društvenim mrežama širi se snimka reprezentativaca Bosne i Hercegovine kako u svlačionici slave pobjedu uz pjesmu legendarnog Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana".


Ključne riječi
SP 2026. Kvalifikacije Halid Bešlić Nogometna reprezentacija BiH

