Trump očajnički traži partnera u Teheranu, samo je jedna točka pregovora

Američki predsjednik Donald Trump očajnički traži izlaz iz rata protiv Irana i pokušava pronaći sugovornika u Teheranu s kojim bi dogovorio kraj neprijateljstava. Diplomatski napori za pokretanje pregovora između Irana i SAD se nastavljaju, s ciljem dogovora mogućeg susreta dviju strana. Izvori navode da je ključni problem duboki nedostatak povjerenja, dok čelnici Revolucionarne garde otvoreno izražavaju skepticizam. Unatoč tome, posrednici nisu odustali od pokušaja približavanja stavova.



Iranska strana tvrdi da nema povjerenja, ponajprije zbog iskustava iz prošlosti, ističući da je američki predsjednik Donald Trump, prema njihovim tvrdnjama, već dvaput izigrao Iran tijekom pregovora. Dodatna pitanja u Teheranu izaziva slanje novih američkih snaga na Bliski istok, kao i zahtjev Kongresu za izdvajanje 200 milijardi dolara za jačanje udara na Iran, što dodatno produbljuje sumnju u stvarne namjere Washingtona. Analitičari upozoravaju da bi neuspjeh u postizanju sporazuma mogao voditi prema ozbiljnoj eskalaciji, pa čak i globalnoj katastrofi. Mogućnost kopnenih operacija ili napada na energetsku infrastrukturu mogla bi izazvati teške poremećaje na svjetskom tržištu i dovesti do ekonomske krize. Nepovjerenje se reflektira i na terenu – prema dostupnim informacijama, brojni Iranci otišli su na otoke Kharg i Kish, gdje su postavili šatore, spremni dočekati eventualni dolazak američkih vojnika i braniti teritorij.