Vlak naletio na drvo i iskliznuo s tračnica, u njemu bilo 40-ak putnika

Između kolodvora Bjelovar i Kloštar zbog naleta na srušeno drvo došlo je do iskliznuća vlaka 787 koji je vozio na relaciji Zagreb GK (15.38) - Virovitica (18.02), izvijestio je HŽ. Nalet se dogodio u 17.40 sati.

U vlaku je bilo 40-ak putnika od kojih je prema prvim informacijama lakše ozlijeđeno troje.

Na teren su izašle žurne službe. Pruga na relaciji Bjelovar - Kloštar zatvorena je za promet. U tijeku je organizacija prijevoza putnika autobusima na navedenoj dionici pruge.