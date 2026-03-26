NESREĆA KOD BJELOVARA

Vlak naletio na drvo i iskliznuo s tračnica, u njemu bilo 40-ak putnika

Maša Ilotić Šuvalić
26.03.2026.
u 18:54

U vlaku je bilo 40-ak putnika od kojih je prema prvim informacijama lakše ozlijeđeno troje.

Između kolodvora Bjelovar i Kloštar zbog naleta na srušeno drvo došlo je do iskliznuća vlaka 787 koji je vozio na relaciji Zagreb GK (15.38) - Virovitica (18.02), izvijestio je HŽ. Nalet se dogodio u 17.40 sati. 

Na teren su izašle žurne službe. Pruga na relaciji Bjelovar - Kloštar zatvorena je za promet. U tijeku je organizacija prijevoza putnika autobusima na navedenoj dionici pruge.
