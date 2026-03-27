Čovjek koji je Hrvatskoj donio pobjedu: 'Stvarno je poseban osjećaj, kao da smo igrali u Kolumbiji'

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Kolumbiju s 2:1 u prvoj utakmici u ovom reprezentativnom ciklusu. Strijelci za pobjedu vatrenih u Orlandu bili su Luka Vušković (šesta) i Igor Matanović (43. minuta), dok je jedini pogodak za Kolumbiju zabio Jhon Arias u trećoj minuti.

Ovaj pogodak, njegov drugi u hrvatskom dresu, jako puno znači napadaču Freiburga:

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da smo odradili dobar posao, znali smo za kvalitetu Kolumbije, imaju dobru momčad. Vratili smo se nakon što su zabili gol u drugoj minuti, teško je kad ovako uđeš u utakmicu, ali svaka čast za momčad.

Atmosfera je bila kao da se igralo u Bogoti, a ne u Orlandu:

- Činilo se da nismo u Americi nego u Kolumbiji. Stvarno je posebna atmosfera i stvarno je lijepo to doživjeti, znam isto i kako je kod kuće u Hrvatskoj igrati i stvarno je lijep osjećaj. Daje ti energiju.

Slijedi utakmica s Brazilom:

- Bit će još teže, utakmica protiv Brazila. Imaju puno kvalitete to znamo, ali ako se dobro fokusiramo, ako ih dobro analiziramo možemo i tu dobru utakmicu odraditi.