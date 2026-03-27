Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRIJELAC

Čovjek koji je Hrvatskoj donio pobjedu: 'Stvarno je poseban osjećaj, kao da smo igrali u Kolumbiji'

Soccer: International Men's Friendly-Croatia at Colombia
Travis Register/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.03.2026.
u 04:20

Stvarno je posebna atmosfera i stvarno je lijepo to doživjeti, znam isto i kako je kod kuće u Hrvatskoj igrati i stvarno je lijep osjećaj. Daje ti energiju

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Kolumbiju s 2:1 u prvoj utakmici u ovom reprezentativnom ciklusu. Strijelci za pobjedu vatrenih u Orlandu bili su Luka Vušković (šesta) i Igor Matanović (43. minuta), dok je jedini pogodak za Kolumbiju zabio Jhon Arias u trećoj minuti.

Ovaj pogodak, njegov drugi u hrvatskom dresu, jako puno znači napadaču Freiburga:

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

- Mislim da smo odradili dobar posao, znali smo za kvalitetu Kolumbije, imaju dobru momčad. Vratili smo se nakon što su zabili gol u drugoj minuti, teško je kad ovako uđeš u utakmicu, ali svaka čast za momčad.

Atmosfera je bila kao da se igralo u Bogoti, a ne u Orlandu:

- Činilo se da nismo u Americi nego u Kolumbiji. Stvarno je posebna atmosfera i stvarno je lijepo to doživjeti, znam isto i kako je kod kuće u Hrvatskoj igrati i stvarno je lijep osjećaj. Daje ti energiju.

Slijedi utakmica s Brazilom:

- Bit će još teže, utakmica protiv Brazila. Imaju puno kvalitete to znamo, ali ako se dobro fokusiramo, ako ih dobro analiziramo možemo i tu dobru utakmicu odraditi.
Ključne riječi
Kolumbijska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija Igor Matanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!