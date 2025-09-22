Naši Portali
HRVATSKI VIRTUOZ

Talijani ne mogu vjerovati što je napravio Luka Modrić: 'Jeste li ikada vidjeli nešto slično?'

22.09.2025.
u 08:28

Nakon što je kolo ranije donio pobjedu protiv Bologne svojim jedinim pogotkom na susretu, sada je publiku oduševio sjajnim potezima i kontrolom igre u veznom redu.

Čudesni hrvatski kapetan Luka Modrić ponovno je zablistao u dresu Milana, ovog puta u četvrtom kolu Serie A. Rossoneri su na gostovanju kod Udinesea slavili s uvjerljivih 3:0, a hrvatski genijalac bio je jedan od ključnih igrača utakmice. Nakon što je kolo ranije donio pobjedu protiv Bologne svojim jedinim pogotkom na susretu, sada je publiku oduševio sjajnim potezima i kontrolom igre u veznom redu. 

Njegova prezentacija na travnjaku nije prošla nezapaženo niti među novinarima i navijačima. Talijanski sportski novinar Martino Puccio na platformi X podijelio je kompilaciju Modrićevih najboljih trenutaka te napisao: 'Navikli smo viđati napadače koji su igrali na visokoj razini i u kasnim tridesetima, ali jeste li ikad vidjeli veznjaka ovako dominantnog s 40 godina? Luka Modrić je u tom smislu neponovljiv.'

Gazzetta dello Sport također mu je odala priznanje te Luki dodijelila visoku ocjenu 7,5. S obzirom na to da talijanski sportski mediji rijetko dijele takve ocjene, ovaj broj nosi posebnu težinu. U komentaru su napisali: 'Modrić je pokazao nadmoć, igrao je klasu iznad svih ostalih i zato zaslužuje 7.5.'

Podsjetimo, Modrić je ovog ljeta preselio na San Siro nakon što mu je istekao ugovor s madridskim Realom, a s Milanom je potpisao ugovor na 1+1 godinu. Čini se kako već sada nema nikakve sumnje hoće li mu produžiti ugovor jer je odmah uhvatio dirigentsku palicu Allegrijeve momčadi. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

