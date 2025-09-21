Ne sjećamo se da je netko ovako nešto napravio Luki Modriću: Upućene su mu nezabilježene riječi

Nogometaši posrnulog talijanskog velikana Milana u subotu su u gostima uvjerljivo svladali Udinese 3:0, a utakmicu je obilježio hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je još jednom pokazao da je pravi vođa i lider momčadi rossonera. Nismo ništa niti očekivali, Luka se karakterom i znanjem brzo nametnuo u novoj sredini te postao najveća zvijezda za čiji dres se navijači trgaju.

Hrvatski genij kao inače briljirao je u sredini terena, a kada je u 81. minuti napuštao igru, cijeli stadion u Udinama ispratio ga je ovacijama. Time je potvrdio da je u kratkom vremenu postao miljenik navijača diljem Italije i Serie A.

Reakcije na Modrićevu sjajnu igru su bile su brojne i pozitivne. Gotovo svi talijanski mediji naklonili su se nevjerojatnom Hrvatu koji u 41. godini igra i dalje na najvišoj mogućoj razini. Vjerojatno najdalje u pohvalama je otišao pomoćni trener Milana Marco Landucci koji mu je uputio nevjerojatne riječi.

- Modrić trenira kao dječak, on je primjer u svakom smislu. Dirne me, podsjeti me na dane kada sam bio mlad i igrao. Budi u meni emocije, on je zaista nešto nevjerojatno - izjavio je je Talijan za DAZN.