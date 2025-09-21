VIDEO Luka Modrić očarao Italiju, pogledajte novu magiju hrvatskog kapetana

Nogometaši Milana u subotu su odigrali odličnu utakmicu i s uvjerljivih 3:0 svladali Udinese u četvrtom kolu Serie A. Luka Modrić ponovno je bio u središtu pozornosti, iako ovoga puta nije bio strijelac ni asistent.

Nakon što je prošlog vikenda odlučio susret protiv Bologne svojim pogotkom, protiv Udinesea je oduševljavao potezima i statistikom koja je impresionirala navijače i klub. Milan je na službenim kanalima podijelio brojke koje najbolje govore o Lukinoj partiji: 95 posto točnih dodavanja, dvije oduzete lopte i pet osvojenih duela.

No, brojke nisu mogle dočarati majstorije koje su podigle stadion na noge. U 81. minuti Modrić je napustio teren uz ovacije s obje tribine, a dan kasnije društvene mreže i talijanski mediji prepuni su novih pohvala, osobito zbog nekoliko genijalnih proigravanja koja nažalost nisu pretvorena u golove.

U prvom poluvremenu briljantno je pronašao Pervisa Estupinana vanjskim dijelom noge, u svom zaštitnom stilu, a snimka tog poteza ubrzo je postala viralna. Navijači su ga popratili riječima: "Malo Modrićeve magije."

