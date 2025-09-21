Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
SJAJNO IGRA

VIDEO Luka Modrić očarao Italiju, pogledajte novu magiju hrvatskog kapetana

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 08:47

Milan je na službenim kanalima podijelio brojke koje najbolje govore o Lukinoj partiji: 95 posto točnih dodavanja, dvije oduzete lopte i pet osvojenih duela.

Nogometaši Milana u subotu su odigrali odličnu utakmicu i s uvjerljivih 3:0 svladali Udinese u četvrtom kolu Serie A. Luka Modrić ponovno je bio u središtu pozornosti, iako ovoga puta nije bio strijelac ni asistent.

Nakon što je prošlog vikenda odlučio susret protiv Bologne svojim pogotkom, protiv Udinesea je oduševljavao potezima i statistikom koja je impresionirala navijače i klub. Milan je na službenim kanalima podijelio brojke koje najbolje govore o Lukinoj partiji: 95 posto točnih dodavanja, dvije oduzete lopte i pet osvojenih duela.

No, brojke nisu mogle dočarati majstorije koje su podigle stadion na noge. U 81. minuti Modrić je napustio teren uz ovacije s obje tribine, a dan kasnije društvene mreže i talijanski mediji prepuni su novih pohvala, osobito zbog nekoliko genijalnih proigravanja koja nažalost nisu pretvorena u golove.

U prvom poluvremenu briljantno je pronašao Pervisa Estupinana vanjskim dijelom noge, u svom zaštitnom stilu, a snimka tog poteza ubrzo je postala viralna. Navijači su ga popratili riječima: "Malo Modrićeve magije."

Snimku Modrićeve čarolije pogledaje OVDJE.

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još