Talibani odrubili glavu mladoj odbojkašici pa to postavili na internet da posluži kao primjer

Talibani u Afganistanu nastavljaju provoditi teror, a posljednji čin uistinu je šokantan - odrubili su glavu mladoj odbojkašici Mahjabin Hakimi.

Tu informaciju je za The Persian Independent otkrio njen trener, čiji je identitet prikriven, jer više nije mogao šutjeti. Gnjusno ubojstvo zbilo se početkom mjeseca no talibani su prijetili da će pobiti cijelu njenu obitelj ukoliko itko progovori o tome. Sad se treba nadati da neće ispuniti rečeno.

- Objavili su fotografije na društvenim mrežama. Bolesno. Nisam više mogao šutjeti - kazao je trener odbojkaškog kluba Kabul pa nastavio:

- Nažalost, ona je bila jedna od dvije djevojke iz kluba koje nisu uspjele pobjeći iz Afganistana. Poslužila je kao primjer džihadistima, koji se protive ženama u sportu.

Foto: Privatni album

Kazao je i da su druge sportašice koje su ostale zarobljene u Afganistanu pobjegle u provincije, spalile i bacile sve što ih može povezivati sa sportom te žive prema šerijatu, ponajprije da ne stvore probleme svojim obiteljima.

Amerikanci i Zapad sve to sad promatraju iz daljine sa žaljenjem, no to ne pomaže nesretnicima koji moraju živjeti pod dekretom ljudi nespremnih civilizirati se, a u toj nespremnosti žrtve najčešće budu kolateralne, kao Mahjabin Hakimi.