VIDEO Pogledajte gol Marija Pašalića: Nitko u povijesti Lige prvaka nije uspio što i on!

Mario Pašalić zabio je za 1:0 Atalante na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda u trećem kolu Lige prvaka i bez obzira što to nije spriječilo pobjedu domaćina 3:2, on osobno napravio je dosad neviđeni podvig.

Naime, hrvatski reprezentativac postao je prvi igrač neke talijanske momčadi koji je zabio Manchester Unitedu i Manchester Cityju u Ligi prvaka!

Momčadi Pepa Guardiola uspio je zatresti mrežu 2019., u skupini koju je tad činio i zagrebački Dinamo. Kao i Šahtar...

Pogodak Marija Pašalića za 1:0 u 15. minuti pogledajte OVDJE.