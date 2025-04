'Takvu mržnju kao kod tog Hrvata nikad nisam vidio'; Riječi srpskog nogometaša digle regiju na noge

Hrvatima malo poznati srpski nogometaš Vladimir Golemić (33) dao je prilično oštar intervju za srpski Mozzartsport u kojem se dotaknuo perioda karijere u kojem je igrao zajedno s hrvatskim vratarom Tomislavom Piplicom. O tome je pričao u velikom intervjuu, a posebno se dotaknuo za njega bolne epizode dok su igrali zajedno u njemačkom Energieju iz Cottbusa.

"Uđe u svlačionicu, svi se pozdravljaju, a meni kaže: „O, gdje si, četniku... Vi Srbi jedini slavite izgubljene ratove’. Znate koje su to priče bile... Nikad u karijeri nisam vidio takvu mržnju. Što ja znam o ratu, kad je bilo i što je bilo? Rođen sam 1991. godine. Znao sam engleski jezik, ali mi je bila potrebna i pomoć s njemačkim zbog osiguranja, registracije, administracije... Odem u svlačionicu, a on mi ne želi ni riječ prevesti. Ne zanima ga krenuti u neku priču ili pomoći mi da nešto potpišem. A ja ne znam što potpisujem. Može mi netko reći "daj bubreg", ja bih potpisao. Baš je ispao nekorektan prema meni. Kad god je imao priliku za to da mi podapne nogu, on je to i učinio. Tako uhvatiti klinca i odmagati mu... Kasnije je došao jedan Hrvat s austrijskom putovnicom i odmah je za njega sve moglo! Shvatio sam da me „ne miriše“. Ali hajde što me ne voliš, samo mi nemoj odmagati. Zato sam i navijao da odem negdje dalje, jer u Cottbusu nisam bio ni sretan, ni ispunjen", rekao je Golemić za spomenuti srpski medij.

Golemić je u karijeri igrao za slovenski Šampion iz Celja, Energie, švicarske klubove Chiasso i Lugano, talijanske Crotone i Vicenzu te grčku Lamiu. Tomislav Piplica je Hrvat iz Bugojna koji je nakon NK Zagreba otišao u Istru, a stariji poznavatelji nogometa sjetit će ga se kao vratara sisačke Segeste od 1993. do 1997. godine. Nakon kratke epizode u Samoboru otišao je u redove Energie Cottbusa gdje je branio do 2009. godine. Piplica je danas trener njemačke Lokomotive iz Leipziga.