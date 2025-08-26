'Taj čovjek treba stručnu pomoć!' Jeste li vidjeli što je napravio usred New Yorka?

Dramatične scene odigrale su se na stadionu Louis Armstrong u New Yorku tijekom meča prvog kola US Opena između Daniila Medvedeva i Francuza Benjamina Bonzija. U trećem setu, pri rezultatu 5-4 za Bonzija, Francuz je servirao za meč. Nakon što je promašio prvi servis, na teren je neovlašteno zakoračio fotograf, što je izazvalo prekid. Glavni sudac Greg Allensworth donio je odluku da se Bonziju, zbog ometanja, ponovno dodijeli prvi servis. Ta je odluka izazvala potpuni bijes kod ruskog tenisača, koji je krenuo u žestoku tiradu prema sucu. "Jesi li muškarac? Zašto se treseš?", vikao je Medvedev. "Želi ići kući, dečki, ne sviđa mu se ovdje. Plaća se po meču, a ne po satu." Uz to, Medvedev je počeo mahati rukama prema publici, potičući ih na negodovanje i zviždanje, što je stvorilo kaotičnu atmosferu.

Russian tennis player Daniil Medvedev exhibited classic Russian culture after a loss at the US Open - violence and mental illness.

Send this psycho back to Russia and ban him from the sport. pic.twitter.com/Y4FzTOp4ia — Igor Sushko (@igorsushko) August 25, 2025

Cijela situacija dovela je do šestominutnog prekida prije nego što je Bonzi uopće mogao nastaviti sa servisom. Vidno uzdrman, Francuz je napravio dvostruku pogrešku, izgubio gem, a potom i cijeli set u tie-breaku. Medvedev je furiozno osvojio četvrti set sa 6-0, no Bonzi se uspio pribrati i u petom setu slaviti s konačnih 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4. Nakon što je Bonzi proslavio pobjedu, Medvedev je sjeo na klupu i u napadu bijesa potpuno uništio svoj reket, udarajući njime o pod i klupu. Ovaj potez bio je vrhunac večeri koja je ponovno pokrenula raspravu o mentalnom stanju bivšeg svjetskog broja jedan, koji je ove godine zabilježio poraze u prvom kolu na tri uzastopna Grand Slam turnira.

Nije trebalo dugo čekati na reakcije iz teniskog svijeta. Najoštriji je bio šesterostruki Grand Slam pobjednik, legendarni Boris Becker. Na društvenoj mreži X podijelio je snimku uništenja reketa uz komentar: "Ovo zovemo 'javni slom'. Mislim da mu treba stručna pomoć?!?". Njegova je objava pokrenula lavinu komentara, a s njim se složio i cijenjeni američki trener i bivši tenisač Brad Gilbert. "Nažalost, mozak preuzima kontrolu nakon što je izgubio nekoliko tijesnih mečeva posljednjih mjeseci. Slažem se, definitivno mu treba pomoć", nadovezao se Gilbert, istaknuvši kako je Medvedev imao sličan ispad i nakon poraza u Washingtonu.

We call this “public meltdown “ …

I think he needs professional help ?!? https://t.co/rFyTmegQqx — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 25, 2025

Sličnog je mišljenja bio i Patrick McEnroe, bivši kapetan američke Davis Cup reprezentacije i teniski analitičar, koji je predložio drastičniji korak. "Medvedev treba uzeti ostatak godine slobodno", napisao je McEnroe, sugerirajući da je Rusu potreban duži odmor od tenisa kako bi se mentalno resetirao. Ove izjave teniskih velikana jasno pokazuju da se ispad na US Openu ne smatra tek prolaznom frustracijom, već simptomom dubljeg problema s kojim se 29-godišnji tenisač bori. Njegova karijera prepuna je sličnih incidenata, od svađa sa sucima do sukoba s publikom, zbog čega je do sada platio desetke tisuća eura kazni.

Sam Medvedev nakon meča nije pokazao kajanje. Izjavio je kako očekuje "veliku kaznu", ali je odbio detaljnije komentirati suca kako ne bi upao u još veće probleme. "Danas nisam učinio ništa loše. Samo sam izrazio svoje emocije i nezadovoljstvo odlukom", rekao je novinarima, dodavši kako je publika sama reagirala bez njegovog poticanja. Zanimljivo, jedinu javnu podršku dobio je od australskog tenisača Nicka Kyrgiosa, također poznatog po kontroverznom ponašanju, koji je kratko poručio: "Medvedev je najbolji."