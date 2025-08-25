VIDEO Kaos i skandal na US Openu! Publika je zviždala, a bijesni Rus razbijao reket i urlao na suca

Prvi meč prvog kola US Opena za Daniila Medvedeva pretvorio se u kaos kada je nespretni fotograf slučajno ušao na teren i izazvao bijesnu reakciju bivšeg broja 1. Kontroverzni Rus, bivši pobjednik US Opena u New Yorku, započeo je turnir protiv Francuza Benjamina Bonzija, no stvari su krenule u neočekivanom smijeru i zavšrile Medvedevim divljačkim razbijanjem reketa uz rub terena.

Jedna od najbizarnijih scena u povijesti tenisa dogodila su se na kraju trećeg seta kada je Bonzi servirao za meč loptu, a fotograf je napustio svoje mjesto i ušao u teren. Činilo se da je fotograf želio zauzeti novu poziciju kako bi uhvatio savršenu snimku Bonzijeva slavlja, no shvatio je da je prerano ustao i nehotice prekinuo igru.

Bonzi je prethodno napravio pogrešku na prvom servisu, a nakon tog nečekivanog trenutka sudac je odlučio dati mu novu priliku za prvi servis, što je izazvalo bijes Medvedeva s druge strane terena. „Prvi servis. Dame i gospodo, zbog zastoja uzrokovanog vanjskom smetnjom, dodijeljen je prvi servis“, objavio je sudac, Amerikanac Gregory Allensworth.

Tada je Medvedeva obuzeo bijes. Pojurio je prema stolici suca i poticao publiku da ga izviždi, što su oni i učinili. „Jesi li muško? Jesi li muško?“, upitao je Medvedev Allenswortha. „Zašto se treseš? Što nije u redu, ha?“ „Što je rekao Reilly Opelka?“, više je puta vikao Medvedev prema publici dok ih je nastavljao podgrijavati. Ranije ove godine Opelka, također tenisač, kažnjen je od strane ATP-a jer je Allenswortha nazvao „najgorim sucem na Touru“.

Medvedev je nastavio poticati glasne zvižduke na stadionu Louis Armstrong, koji su toliko potrajali da je na kraju morao zamoliti publiku da se utiša kako bi Bonzi mogao servirati. Kada je konačno servirao, napravio je dvostruku pogrešku, a Medvedev je osvojio gem i kasnije set u tie-breaku, produživši meč do ranih sati ponedjeljka. Glasnogovornik Američkog teniskog saveza kasnije je rekao da je fotograf ispraćen s terena od strane osiguranja US Opena i da mu je akreditacija oduzeta. Medvedev je zatim izjednačio rezultat, dominantno osvojivši četvrti set sa 6-0 i održao nade u preokret. U jednom divljem trenutku uhvaćen je kako slavi nepristojnom gestom, no nije bilo jasno je li ona bila upućena sucu ili publici. Nakon završetka meča kamere su ga snimile kako barem 11 puta razbija reket o klupu.