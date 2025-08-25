Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'BILO JE ODVRATNO'

Legenda nije mogla vjerovati kada je vidjela kako izgleda Đoković: 'Polovica kože mu je visila'

U.S. Open
EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 22:27

Legendarni Amerikanac Andy Roddick komentirao je njegov meč i priznao da ne može vjerovati kako je Đoković u takvom stanju uspio završiti dvoboj.

Srpski tenisač Novak Đoković otvorio je US Open rutinskom pobjedom 3:0 protiv 19-godišnjeg Amerikanca Learnera Tiena. Međutim, iako je rezultat bio uvjerljiv, Đoković je imao ozbiljnih problema, žulj na stopalu izgledao je vrlo loše i radio mu sigurno velike probleme kod kretanja.

Legendarni Amerikanac Andy Roddick komentirao je njegov meč i priznao da ne može vjerovati kako je Đoković u takvom stanju uspio završiti dvoboj.

'Žulj je izgledao grozno. Ne možete lažirati uvjete u kojima igrate. Nisam znao da ga ima, a onda je izuo tenisicu... Polovica kože na stopalu mu je visila. Odvratno je izgledalo', otkrio je Roddick.

Amerikanac je primijetio da je Đoković zbog bolova skraćivao poene kako bi izbjegao previše trčanja: 'Uspio je smanjiti bol tako što je igrao kraće poene. Sada ima dva dana odmora, dovoljno da se oporavi, ali meni bi to bio ogroman problem. Svaka mu čast što je sve izdržao.'

Publika na stadionu bila je šokirana prizorom, a dio navijača strahovao je da bi Đoković mogao predati meč, ali to se na kraju nije dogodilo.

Marin Čilić zaigrao pitalicu na US Openu
Ključne riječi
US Open Andy Roddick tenis Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borna Ćorić
5
JOŠ JEDAN PORAZ U 1. KOLU

Utučeni Ćorić u New Yorku: Realno nisam više taj koji sam bio, vidjet ću koliko ovo još ima smisla...

- Apsolutno ne mislim igrati tenis sa 38 godina, dao sam si "deadline". Moram "hendlati" ozljede iz dana u dan, s tabletama, injekcijama....  Živim čisto, ne izlazim, ne pijem ili dva puta godišnje sa napijem. Ne mislim da mogu bolje od ovoga, utučeno priča Borna Ćorić, koji je komentirao i smjenu izbornika u Davis Cup reprezentaciji: Bivši izbornik nije imao moju podršku, prvi sam mu to rekao u Zadru, i da bih htio da to bude netko drugi. Ono što mogu reći sigurno - da nisam sam bio u tome.

Učitaj još