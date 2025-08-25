Legenda nije mogla vjerovati kada je vidjela kako izgleda Đoković: 'Polovica kože mu je visila'

Srpski tenisač Novak Đoković otvorio je US Open rutinskom pobjedom 3:0 protiv 19-godišnjeg Amerikanca Learnera Tiena. Međutim, iako je rezultat bio uvjerljiv, Đoković je imao ozbiljnih problema, žulj na stopalu izgledao je vrlo loše i radio mu sigurno velike probleme kod kretanja.

Legendarni Amerikanac Andy Roddick komentirao je njegov meč i priznao da ne može vjerovati kako je Đoković u takvom stanju uspio završiti dvoboj.

'Žulj je izgledao grozno. Ne možete lažirati uvjete u kojima igrate. Nisam znao da ga ima, a onda je izuo tenisicu... Polovica kože na stopalu mu je visila. Odvratno je izgledalo', otkrio je Roddick.

Amerikanac je primijetio da je Đoković zbog bolova skraćivao poene kako bi izbjegao previše trčanja: 'Uspio je smanjiti bol tako što je igrao kraće poene. Sada ima dva dana odmora, dovoljno da se oporavi, ali meni bi to bio ogroman problem. Svaka mu čast što je sve izdržao.'

Publika na stadionu bila je šokirana prizorom, a dio navijača strahovao je da bi Đoković mogao predati meč, ali to se na kraju nije dogodilo.