Svjetski prvak Tin Srbić kao pozivnica za osječki spektakl

Svjetski gimnastički kup u Osijeku dogurat će ove godine do jubilarnog, 10. izdanja (26. i 27. svibnja) kao jedna od četiri velike međunarodne sportske manifestacije koje se svake godine održavaju u Hrvatskoj – ATP turnir u Umagu, Snježnu kraljicu na Sljemenu i biciklistički Tour of Croatia. Osječka dvorana Gradski vrt ugostit će najveće zvijezde jednog od najgledanijih sportova na Olimpijskim igrama, a posebnost je ove godine što imamo svjetskog prvaka – Tina Srbića.

Država nas je podržala

Sportski direktor natjecanja Vladimir Mađarević, ujedno potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, predsjednik svih tehničkih komisija (svojevrsni gimnastički izbornik), trener naših proslavljenih gimnastičara i onih koji tek dolaze te međunarodni gimnastički sudac iz prve nam je ruke otkrio što nas čeka u Osijeku, ali i kakve bi se sve promjene mogle dogoditi u gimnastici kao iznimno atraktivnom, ali i pomalo “konzerviranom” sportu s bezbrojnim neiskorištenim mogućnostima...

– Kao i 2016., imat ćemo javno izvlačenje startnih brojeva, po uzoru na Snježnu kraljicu. Želimo što više približiti gimnastičare ljudima i stvarati od njih zvijezde – kazao je Mađarević i najavio sudionike iz čak 30 zemalja. Među njima bit će i 17-godišnji Aurel Benović, nasljednik Tomislava Markovića koji je zbog srčanog udara morao završiti karijeru, ali se ove srijede vratio na posao kao trener.

Osijek je jedna od devet postaja Svjetskog kupa koje se dijele na dvije skupine. Četiri su kvalifikacijske za OI (Doha, Baku, Cottbus i Melbourne), a u drugoj su skupini Osijek, Koper, Szombothely, Pariz i Guimaraes. Tih pet spada u World challenge cup.

Jedna smo od najposjećenijih etapa po broju gimnastičara i po kvaliteti onih koji dolaze. Baku je ove godine imao sudionike iz 19 zemalja, Melbourne je imao 12 zemalja, Doha je bila jako dobro posjećena sa sudionicima iz 30 i nešto zemalja jer je ondje Svjetsko prvenstvo pa su mnogi iskoristili da osjete uvjete, dvoranu, vremensku razliku. Ostali su slabije posjećeni, čak i atraktivni Pariz s legendarnom dvoranom Bercy.

Zašto gimnastičari vole Osijek?

- Prednost nam je da smo mi treneri sve ono što smo godinama viđali putujući na razna natjecanja, pokušali ispraviti kao organizatori kod kuće. Iz male smo zemlje, pa nemamo organizaciju ili novac kao Kina, ali nam je prednost što smo ujedno i izvršni odbor gimnastike u svojoj državi, pa i odlučujemo. Mi treneri ne volimo kad se čeka, kad autobus vozi natjecatelje samo jednom ili dvaput u danu od hotela do dvorane, kad su rano natjecanja... Mi u Osijeku priredimo popodne natjecanja, autobuse svaki sat, ne dopuštamo duge govore od pola sata između nastupa da se gimnastičari hlade, a toga ima po drugim zemljama, naročito po diktaturama. Ove nas je godine posebno podržao Državni ured za sport, pa smo financijski jači, a plan nam je produkciju dvorane dići na vrhunsku razinu s gotovo 200 kvadrata led-joda zidova, s razrađenim scenarijem, zanimljivim voditeljima, 15 kamera, posebnim ulaskom finalista kroz mračni tunel...

No, to nije sve. U Osijek dolazi novi vodeći čovjek Svjetskoga gimnastičkog saveza (FIG) Morinari Watanabem kojem su domaćini pripremili prezentaciju prijedloga reorganizacije svjetskih kupova. Cilj je stvoriti platformu na osnovi koje bi gimnastika nastupala prema globalnim sponzorima, ujedinila visability... Hrvatska je mala zemlja, no uspjesima Udea, Možnika, Seligmana i naposljetku Srbića iskočila je iz reda anonimnih zemalja u tom sportu.

Mi smo pravo čudo u gimnastici. Ne da nismo zanemarivi nego nas i jako cijene. Pazite, mi smo s četiri milijuna stanovnika naselje u nekom kineskom gradu.

Je li bavljenje gimnastikom postalo previše opasno? Tomislav Marković preživio je srčani udar, Darijo Možnik nije...

Ultrazvuk će puno pomoći

Nikakva medicinska razmišljanja nisu potvrdila da je ono što se dogodilo Markoviću ili prije mlađem Možniku imalo veze s bavljenjem vrhunskom gimnastikom. Ja znam u svom okruženju još dva takva slučaja, mladi ljudi, a nemaju veze s gimnastikom. Tomislav ima srce s manom, pogrešku na srcu koja nije prije otkrivena. Sportski pregled dosad nije imao ultrazvuk već samo kratki EKG koji ne očita često neku nepravilnost. Neki detaljniji pregled otkrio bi takvu pogrešku, ali opet ne znači da mu se to ne bi dogodilo dok spava. Ne znači zato što je trenirao da je to izazvalo takav napor. Njemu se to dogodilo na normalnom treningu u dvorani, kolega i ja smo ga oživljavali. Radio je neki uvodni dio treninga. Napravio je par zgibova, rekao da mu je slabo, digao noge na povišenje i onesvijestio se.