BREAKING
NEVJEROJATNO

Šokantna izjava na poluvremenu najbolje pokazuje kakav je današnji Dinamo, ovo jako zabrinjava

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 22:20

Maksimirom su se orili zvižduci već na poluvremenu jer su plavi gubili 0:3, a onda je pred kamere došao pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek koji je dao pomalo nadrealnu izjavu za kamere

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu. Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Maksimirom su se orili zvižduci već na poluvremenu jer su plavi gubili 0:3, a onda je pred kamere došao pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek koji je dao pomalo nadrealnu izjavu za kamere.

- Po onome što smo vidjeli na terenu, ovo je apsolutno nezaslužen rezultat - rekao je Bloudek. Ta izjava dovoljno govori o tome kako Dinamov stručni stožer ne vidi realnu sliku momčadi. Izbjegavaju priznati svoje probleme i priznati gotovo svaki igrač izgleda gore nego što je izgledao na početku sezone, a onda je sasvim jasno kako ova momčad ne može napraviti ništa protiv nekog ozbiljnog suparnika u Europi.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Europska liga Betis Dinamo

BL
BL
23:18 11.12.2025.

Ima. Bili smo bolji samo vi to ne vidite.

LE
lector2corrector
22:36 11.12.2025.

Imate li vi bolju izjavu???

