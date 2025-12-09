Naši Portali
BIATLON

Nova hrvatska reprezentativka: S 12 godina sam na poklon dobila hrvatski dres i uvijek sam ga nosila uz sebe

Autor
Damir Mrvec
09.12.2025.
u 12:00

Iva Morić, 21-godišnja biatlonka hrvatskog porijekla s njemačkom adresom, odlučila je u nadolazećoj sezoni nastupati za Hrvatsku

Iva Morić, 21-godišnja biatlonka hrvatskog porijekla s njemačkom adresom, odlučila je u nadolazećoj sezoni nastupati za Hrvatsku. Tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci odrađivala je pripreme i treninge s novim reprezentativnim kolegama, a proteklog vikenda naastupila je i na prvom međunarodni nastupi pod hrvatskom zastavom.

Trenirala balet i gimnastiku

Ivini roditelji rođeni su i odrasli u okolici Zadra, a 1999. godine preselili su u Njemačku gdje je Iva rođena 2004. godine. Kao dijete bavila se baletom, gimnastikom, plivanjem, a u skijaško trčanje, kasnije biatlon, uključila se na poticaj roditelja. S pet godina rekli su joj da će ju upisati na "langlauf", Iva je mislila da će ići na trčanje na duge staze, a ne na skijaško trčanje. Iako joj je to u početku bio najmanje drag sport, stvari su se promijenile kad je počela pobjeđivati utrke, a s 11 godina krenula je s biatlonom.

- Oduvijek mi je bila želja nastupati za Hrvatsku. Brat i ja uvijek smo bili najsretniji kad bi išli u posjet bakama i djedovima. S 12 godina sam na poklon dobila hrvatski dres i kad god sam mogla nastupala sam u njemu.

Iva je već kao mlada biatlonka pokazala talent, posebno streljački. U svom prvom međunarodnom nastupu, na svjetskom juniorskom prvenstvu 2022. godine u Americi, osvojila je pojedinačno srebro i broncu te srebro sa štafetom u kategoriji kadetkinja. Nakon uspješno odrađenog svjetskog juniorskog prvenstva prošla je tijekom šest mjeseci post-COVID sindroma te učestalih zdravstvenih problema tijekom sezone 2022/2023. Započela je profesionalnu karijeru i dobila novog trenera što je dovelo do perioda pretreniranosti, a borila se i s poremećajem prehrane. Uz to majka joj se protekle dvije godine ponovo bori s karcinomom, što zahtijeva i dodatne napore u obitelji. Sve to odrazilo se na rezultate i sportski napredak.

- Protekle tri godine nisu se odvijale kako sam planirala, osjećala sam veliki pritisak, a u njemačkom timu nije bilo razumijevanja za osobne i obiteljske poteškoće kroz koje sam prolazila. Prošle godine bila sam na rubu odustajanja od biatlona, nisam više osjećala zadovoljstvo u tom okruženju. Trebala mi je promjena, htjela sam napraviti nešto za sebe, da ponovo pronađem motivaciju i tu mi se ukazala prilika da se pridružim hrvatskom timu - priča Iva.

Cilj je Svjetski kup

U novu sezonu Iva je krenula nastupima u IBU kupu. Cilj joj je ponovo uhvatiti dobar ritam, poboljšati nastupe i sakupiti iskustva. Najveća joj je želja kvalificirati se za Svjetski kup kako bi se pridružila ostatku seniorske ekipe na svim natjecanjima.

Ključne riječi
Biatlon

