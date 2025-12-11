Pogledajte kako se Dinamo srozao na tablici i što mu treba za prolazak u Europskoj ligi

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu.

Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Od klubova sa sedam bodova Dinamo ima uvjerljivo najslabiju gol-razliku (-5) nakon što je doživio teške poraze od Celte (0:3), Lillea (4:0) i Betisa (0:3).

Dinamu će za prolazak vjerojatno biti dovoljna pobjeda protiv Steaue, a sa četiri boda iz posljednja dva kola bi bio siguran putnik u nokaut-fazu Europske lige.

