INCIDENT

Igrač Dinama imao okršaj sa zvijezdom Betisa! Otkriveno što se dogodilo na putu do svlačionice

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 22:45

Branič Dinama ga je zaustavio prekršajem, udario ga je po gležnju na što je Brazilac dosta burno reagirao, ali sve se na kraju smirilo

Brazilski nogometaš u redovima Betisa, Antony, uoči početka utakmice oduševio je javnsot lijepom gestom, tijekom intoniranja himne Europske lige ostao je samo u dresu, skinuo je trenirku i ogrnuo dječaka koji je stajao ispred njega na samo 3 stupnja u Maksimiru, kako se ne bi smrzavao.

Također, poslije utakmce osvrnuo se na incident u završnici utakmice kad je zaiskrilo između njega i Brune Gode nakon jednog duela. Branič Dinama ga je zaustavio prekršajem, udario ga je po gležnju na što je Brazilac dosta burno reagirao, ali sve se na kraju smirilo.

Doviknuo mu je nešto, Goda se vratio koji korak unazad i odbrusio mu, a cijelu situaciju je smirio Miha Zajc: "Udario me po gležnju, ali to je dio utakmice", kazao je Antony pa dodao da su sve riješili:

- Nakon toga mi se ispričao - otkrio je u razgovoru za španjolske medije na putu do svlačionice.

Ključne riječi
Europska liga Betis Antony Dinamo

