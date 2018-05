Kakva nepravda prema Sandri Perković! Nevjerojatno što joj rade

Sandra Perković nastavila je dominirati u bacanju diska i na početku ove sezone. U Dohi, na prvom ovosezonskom mitingu Dijamantne lige, pobijedila je nevjerojatnom lakoćom. Za gotovo pet metara nadmašila je prvu pratiteljicu, Kubanku Perez. Pobijedila je s drugim najboljim hicem u karijeri – 71,38 metara, koji je samo tri centimetra slabiji od njezina osobnog i hrvatskog rekorda.

Može među 50 najboljih hitaca

S obzirom na okolnosti, može se očekivati da će Sandra ove sezone postići novi hrvatski rekord. Bilo bi lijepo kada bi to bio prvi Sandrin hitac preko 72 metra, čime bi ušla na listu 50 najboljih hitaca ženskog diska svih vremena. Trenutačno je Sandra na 74. mjestu, a 50. mjesto drži Čehinja Zdenka Šilhava koja je 1984. godine bacila disk točno 72 metra. Sandra je u Dohi postigla 39. pobjedu na mitinzima Dijamantne lige. Mali dijamant, koji se daje za ukupnu pobjedu po disciplini, Sandra je već osvojila šest puta zaredom. Nepobjediva je od 2012. do danas. Ove godine želi ostvariti sve pobjede na mitinzima Dijamantne lige, baš kao što joj je to uspjelo 2013. i 2016. godine. Za sada nema nijedne atletičarke koja ima toliko ukupnih pobjeda u Dijamantnoj ligi, dok je kod muškaraca još uvijek na prvom mjestu francuski skakač s motkom Renaud Lavillenie koji ima sedam ukupnih pobjeda. Šest ima američki troskokaš Christian Taylor koji je u Dohi bio drugi. Sandra trenutačno ima tri vodeća hica na svjetskoj listi. Posljednje dvije sezone imala je na kraju pet prvih najboljih hitaca. Još je triput završavala sezonu na prvome mjestu, 2012., 2013. i 2014., a taj sjajan niz uspjela je 2015. prekinuti Kubanka Denia Caballero bacivši dalje od 70 metara.

Ne opterećuje se izborima

Osvoji li Sandra ove sezone sedmi mali dijamant, za Hrvatsku će to biti ukupno deveta ukupna pobjeda jer osim Sandre i Blanka Vlašić je dvaput osvajala Dijamantnu ligu. Mogli bismo na tablici svih vremena zemalja koje su osvajale mali dijamant preskočiti Francusku i Veliku Britaniju i biti šesti, što bi bio senzacionalan uspjeh. Šteta što ove sezone zbog ozljede nema Sare Kolak koja bi sigurno kandidirala za ukupnu pobjedu u bacanju koplja. I na kraju, kada se pogleda dominacija Perković, zaista je nevjerojatno da sve te godine nije nijednom bila proglašena najboljom svjetskom ili europskom atletičarkom. Očigledno EAA i IAAF imaju neke čudne kriterije...

– Više me ti izbori i ne zanimaju. Valjda bih bila izabrana samo u slučaju da postignem svjetski rekord – rekla je Sandra Perković.