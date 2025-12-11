Trener Betisa direktno: Nije me iznenadilo to što je Dinamo bio nemoćan

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa rezultatom 1:3 upisavši i treći europski poraz u nizu, nakon domaćeg poraza protiv Celte Vigo i gostujućeg poraza kod Lillea.

Golove za Betis zabili su prvo stoper Dinama Sergi Dominguez autogolom u 31. minuti, potom Rodrigo Riquelme u 34. minuti i Antony u 38. minuti, dok je strijelac utješnog pogotka za Dinamo bio Niko Galešić u 89. minuti.

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trener Betisa, legendarni Čileanac Manuel Pellegrini je govorio za medije nakon dvoboja. Pellegrini je bio iznimno zadovoljan izvedbom svojih igrača, a kratko je prokomentirao i Dinamo.

- Kompletna utakmica, dobro smo kontrolirali utakmicu, u drugom dijelu smo spustili ritam, primili smo gol iz prekida na kraju, no sve u svemu sam zadovoljan utakmicom - rekao je u čileanski strateg na početku, pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Nisam iznenađen time što je Dinamo bio nemoćan s obzirom da smo ih dobro pritisnuli. Podigli smo ritam nakon prvih 10 minuta, pritisnuli ih, nismo im dali prostora.

- Ne bih uspoređivao ovaj Dinamo i onaj od kojeg sam ispao ranije u karijeri. Osvrnuo bih se na situaciju svoje momčadi u toj utakmici. Imali smo puno ozljeda, veznjak je igrao na stoperu, sada smo puno kompletnija momčad. Imamo bolji psihološki moment i to radi veliku razliku.