Trener Betisa direktno: Nije me iznenadilo to što je Dinamo bio nemoćan

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa rezultatom 1:3 upisavši i treći europski poraz u nizu, nakon domaćeg poraza protiv Celte Vigo i gostujućeg poraza kod Lillea.
Golove za Betis zabili su prvo stoper Dinama Sergi Dominguez autogolom u 31. minuti, potom Rodrigo Riquelme u 34. minuti i Antony u 38. minuti, dok je strijelac utješnog pogotka za Dinamo bio Niko Galešić u 89. minuti.Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih'
Trener Betisa, legendarni Čileanac Manuel Pellegrini je govorio za medije nakon dvoboja. Pellegrini je bio iznimno zadovoljan izvedbom svojih igrača, a kratko je prokomentirao i Dinamo.
- Kompletna utakmica, dobro smo kontrolirali utakmicu, u drugom dijelu smo spustili ritam, primili smo gol iz prekida na kraju, no sve u svemu sam zadovoljan utakmicom - rekao je u čileanski strateg na početku, pa dodao:
VEZANI ČLANCI:
- Nisam iznenađen time što je Dinamo bio nemoćan s obzirom da smo ih dobro pritisnuli. Podigli smo ritam nakon prvih 10 minuta, pritisnuli ih, nismo im dali prostora.
- Ne bih uspoređivao ovaj Dinamo i onaj od kojeg sam ispao ranije u karijeri. Osvrnuo bih se na situaciju svoje momčadi u toj utakmici. Imali smo puno ozljeda, veznjak je igrao na stoperu, sada smo puno kompletnija momčad. Imamo bolji psihološki moment i to radi veliku razliku.