Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 237
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKUSNI ČILEANAC

Trener Betisa direktno: Nije me iznenadilo to što je Dinamo bio nemoćan

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
11.12.2025.
u 21:22

Imali smo puno ozljeda, veznjak je igrao na stoperu, sada smo puno kompletnija momčad. Imamo bolji psihološki moment i to radi veliku razliku, rekao je između ostalog Pellegrini

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa rezultatom 1:3 upisavši i treći europski poraz u nizu, nakon domaćeg poraza protiv Celte Vigo i gostujućeg poraza kod Lillea.

Golove za Betis zabili su prvo stoper Dinama Sergi Dominguez autogolom u 31. minuti, potom Rodrigo Riquelme u 34. minuti i Antony u 38. minuti, dok je strijelac utješnog pogotka za Dinamo bio Niko Galešić u 89. minuti.

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih'

Trener Betisa, legendarni Čileanac Manuel Pellegrini je govorio za medije nakon dvoboja. Pellegrini je bio iznimno zadovoljan izvedbom svojih igrača, a kratko je prokomentirao i Dinamo.

- Kompletna utakmica, dobro smo kontrolirali utakmicu, u drugom dijelu smo spustili ritam, primili smo gol iz prekida na kraju, no sve u svemu sam zadovoljan utakmicom - rekao je u čileanski strateg na početku, pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Nisam iznenađen time što je Dinamo bio nemoćan s obzirom da smo ih dobro pritisnuli. Podigli smo ritam nakon prvih 10 minuta, pritisnuli ih, nismo im dali prostora.

- Ne bih uspoređivao ovaj Dinamo i onaj od kojeg sam ispao ranije u karijeri. Osvrnuo bih se na situaciju svoje momčadi u toj utakmici. Imali smo puno ozljeda, veznjak je igrao na stoperu, sada smo puno kompletnija momčad. Imamo bolji psihološki moment i to radi veliku razliku.

Ključne riječi
nogomet Europska liga trener Dinamo Manuel Pellegrini Betis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!