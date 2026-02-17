Fotka srpske legende s Ivanom Rakitićem uzbudila regiju, evo koja je priča iza nje

Fotografija koja je sredinom veljače osvanula na društvenim mrežama brzo je postala sportskom temom dana u regiji. Na njoj poziraju dvojica vrhunskih sportaša: vaterpolska ikona Dušan Mandić i nedavno umirovljeni hrvatski nogometni velikan Ivan Rakitić. Mandić u rukama drži poseban dar, dres Hajduka s brojem jedanaest koji mu je Rakitić osobno uručio uz posvetu. Gest međusobnog uvažavanja izazvao je opće oduševljenje i potvrdio da istinsko sportsko poštovanje ne poznaje granice.

Priču je s javnošću podijelio sam Mandić, objavivši uz fotografiju i poruku koja savršeno opisuje njihov odnos. "Uspjeh je ljepši kada se dijeli s onima koji ga razumiju. Međusobno poštovanje koje pomiče granice. Trofeji govore sami za sebe, ali karakter još glasnije. Hvala ti – i van terena šampion", napisao je srpski sportaš na svom Instagramu. Njegove riječi brzo su odjeknule, a objava je prikupila niz pozitivnih komentara koji slave sportski duh i prijateljstvo.

Posebnu težinu cijeloj priči daje i Rakitićeva posveta ispisana na bijelom dresu splitskog kluba: "Za Dušana, od srca čestitam na svemu, brate". Time je bivši hrvatski reprezentativac čestitao Mandiću na njegovim uspjesima. Dar ima i simboličnu vrijednost, budući da je upravo u dresu Hajduka Ivan Rakitić krajem 2025. godine završio svoju veličanstvenu igračku karijeru, čime ovaj poklon postaje još osobniji.

Čini se kako je Rakitićeva čestitka stigla nakon što je Mandić ponovno briljirao, predvodeći Srbiju do zlata na Europskom prvenstvu u Beogradu. Njegova nevjerojatna karijera ispunjena je trofejima, među kojima se ističu čak tri olimpijska zlata, iz Rija 2016., Tokija 2020. i Pariza 2024. godine, gdje je bio MVP i najbolji strijelac turnira. Rakitićev potez stoga je s pravom protumačen kao naklon šampiona šampionu, gesta koja potvrđuje kako velikani prepoznaju velikane, neovisno o sportu ili državi iz koje dolaze, po uzoru na brojne slične primjere međusobnog poštovanja vrhunskih sportaša