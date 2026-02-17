Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRUŠTVENE MREŽE GORE

Fotka srpske legende s Ivanom Rakitićem uzbudila regiju, evo koja je priča iza nje

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
17.02.2026.
u 19:17

Jedan od najboljih svjetskih vaterpolista, Dušan Mandić, objavio je fotografiju s Ivanom Rakitićem koja je oduševila regiju. Gest poštovanja dvojice velikana i Rakitićev poklon u obliku dresa Hajduka izazvali su lavinu pozitivnih reakcija

Fotografija koja je sredinom veljače osvanula na društvenim mrežama brzo je postala sportskom temom dana u regiji. Na njoj poziraju dvojica vrhunskih sportaša: vaterpolska ikona Dušan Mandić i nedavno umirovljeni hrvatski nogometni velikan Ivan Rakitić. Mandić u rukama drži poseban dar, dres Hajduka s brojem jedanaest koji mu je Rakitić osobno uručio uz posvetu. Gest međusobnog uvažavanja izazvao je opće oduševljenje i potvrdio da istinsko sportsko poštovanje ne poznaje granice.

Priču je s javnošću podijelio sam Mandić, objavivši uz fotografiju i poruku koja savršeno opisuje njihov odnos. "Uspjeh je ljepši kada se dijeli s onima koji ga razumiju. Međusobno poštovanje koje pomiče granice. Trofeji govore sami za sebe, ali karakter još glasnije. Hvala ti – i van terena šampion", napisao je srpski sportaš na svom Instagramu. Njegove riječi brzo su odjeknule, a objava je prikupila niz pozitivnih komentara koji slave sportski duh i prijateljstvo.

Posebnu težinu cijeloj priči daje i Rakitićeva posveta ispisana na bijelom dresu splitskog kluba: "Za Dušana, od srca čestitam na svemu, brate". Time je bivši hrvatski reprezentativac čestitao Mandiću na njegovim uspjesima. Dar ima i simboličnu vrijednost, budući da je upravo u dresu Hajduka Ivan Rakitić krajem 2025. godine završio svoju veličanstvenu igračku karijeru, čime ovaj poklon postaje još osobniji.

Čini se kako je Rakitićeva čestitka stigla nakon što je Mandić ponovno briljirao, predvodeći Srbiju do zlata na Europskom prvenstvu u Beogradu. Njegova nevjerojatna karijera ispunjena je trofejima, među kojima se ističu čak tri olimpijska zlata, iz Rija 2016., Tokija 2020. i Pariza 2024. godine, gdje je bio MVP i najbolji strijelac turnira. Rakitićev potez stoga je s pravom protumačen kao naklon šampiona šampionu, gesta koja potvrđuje kako velikani prepoznaju velikane, neovisno o sportu ili državi iz koje dolaze, po uzoru na brojne slične primjere međusobnog poštovanja vrhunskih sportaša
Ključne riječi
Ivan Rakitić Hajduk Dušan Mandić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!