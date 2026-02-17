Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) u utorak je objavio da će sportaši iz Rusije i Bjelorusije moći sudjelovati pod vlastitim zastavama na Paraolimpijskim igrama 2026. u Milanu-Cortini, tvrdi AFP.

Ova odluka označava povratak dviju nacija koje su bile izgnane iz olimpijske obitelji nakon invazije na Ukrajinu.

"Rusima je dodijeljeno je ukupno šest mjesta, a Bjelorusima četiri mjesta", rekao je predstavnik IPC-a Craig Spence, naznačio je da će se s tim sportašima postupati kao s onima iz bilo koje druge zemlje. Stoga će moći marširati sa svojim zastavama, nositi svoje nacionalne boje i slušati svoje nacionalne himne.

Ova odluka slijedi nakon rujanskog glasovanja članova IPC-a kojim se Rusiji i Bjelorusiji dopušta natjecanje sa svojim himnama i zastavama, te naknadne presude Arbitražnog suda za sport (CAS) kojom je potvrđena ova odluka unatoč protivljenju Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Kao rezultat toga, ruski i bjeloruski sportaši koji se natječu u sportovima koje odobrava FIS imaju pravo sudjelovati, objasnio je Craig Spence.

Odluka otvara put široj reintegraciji Rusije i Bjelorusije u svjetski sport dvije godine prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

Rusija će stoga moći nastupiti u Milanu Cortina s dva predstavnika u paraolimpijskom alpskom skijanju, dva u paraolimpijskom skijaškom trčanju i dva u snowboardu. Bjelorusiji su dodijeljena ukupno četiri mjesta, sve u skijaškom trčanju. Ruski paraolimpijski odbor rekao je lokalnim medijima da će u alpskom skijanju sudjelovati Aleksej Bugajev, trostruki paraolimpijski prvak, i Varvara Vorončihina, dvostruka svjetska prvakinja.