Sve je dogovoreno: Martin Baturina pristao otići iz Dinama, čeka se još samo jedna stvar

U Maksimirskoj 128 ovih se dana vode ključni pregovori koji bi mogli rezultirati jednim od najvećih transfera u povijesti kluba. Nakon tjedana nagađanja i medijskih napisa, čini se da je talijanski prvoligaš Como odlučan u namjeri da u svoje redove dovede Dinamovu "desetku", Martina Baturinu. Prema informacijama koje je objavio talijanski stručnjak za transfere Rudy Galetti, Como je na adresu Dinama poslao novu, značajno poboljšanu ponudu. Riječ je o fiksnom iznosu od 21 milijuna eura, uz dodatna 4 milijuna eura u bonusima, što ukupni paket diže na 25 milijuna eura. Ovakav iznos vrlo je blizu onoga što je Dinamo postavio kao početnu cijenu za svog dragulja, a Galetti dodaje kako se finaliziraju posljednji detalji prije službene objave. Sam Baturina već je postigao dogovor s Talijanima i čeka ga četverogodišnji ugovor. Njegova želja za iskorakom u jednu od pet najjačih europskih liga je neupitna.

Put do dogovora nije bio lak, što svjedoči o čvrstom pregovaračkom stavu Dinamove uprave na čelu sa Zvonimirom Bobanom. Prva ponuda koju je Como poslao glatko je odbijena. Talijani su, prema informacijama novinara Alfreda Pedulle, prvotno ponudili 17 milijuna eura fiksno uz bonuse koji su ukupnu vrijednost transfera mogli podići na oko 22 milijuna eura. Iako se radi o respektabilnom iznosu, u Maksimiru su procijenili da Baturinina kvaliteta i potencijal vrijede više. Odbijanje prve ponude bio je jasan signal da Dinamo neće pustiti svog ključnog igrača ispod cijene. Ustrajnost Coma i slanje nove, "podebljane" ponude pokazuje koliko je talijanski klub ozbiljan u svojim namjerama.

