Joško Gvardiol je drugi najvrijedniji lijevi branič na svijetu! Na vrhu je u Premier ligi

Najpoznatija svjetska platforma za procjenu tržišne vrijednosti nogometaša, Transfermarkt, danas je objavila ažurirane vrijednosti igrača za najbolju nogometnu ligu na svijetu, englesku Premier ligu. Ova ažuriranja se za englesku Premier ligu rade četiri puta godišnje, a glavni faktori koji utječu na vrijednost igrača su dob, forma, minutaža te status s ugovorom.

Za početak, akumulirana vrijednost svih igrača u ligi porasla je za 158 milijuna eura, što sada vrijednost Premier lige dovodi na 12,58 milijardi eura. Daleko se na drugom mjestu po vrijednosti nalazi španjolska La Liga, čija vrijednost iznosi 5,48 milijardi eura. Iz godine u godinu Premier liga se znatno odvaja od ostatka nogometnog svijeta u tom aspektu.

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Igrač koji ima uvjerljivo najveću tržišnu vrijednost u ligi i dalje je fantastični norveški golgeter iz redova Manchester Cityja, 25-godišnji Erling Haaland. Budući da je ove sezone nastavio s impresivnim golgeterskim brojkama (42 pogotka i devet asistencija u 44 nastupa u svim natjecanjima), zadržao se na gigantskoj tržišnoj vrijednosti od 200 milijuna eura. S tom vrijednosti Haaland je na diobi prvog mjesta u svijetu, istu vrijednost od 200 milijuna eura imaju i Barcelonin Lamine Yamal te Realov Kylian Mbappe.

Haaland se po pitanju vrijednosti još dodatno odvojio od svojih 'kolega' iz Premier lige, budući da je dosad drugoplasiranom Bukayu Saki, krilnom napadaču Arsenala, vrijednost pala sa 130 na 120 milijuna eura. Tako sada Saka dijeli drugo mjesto sa suigračem iz Arsenala, Declaneom Riceom, čija je vrijednost ostala na 120 milijuna eura. Na diobi četvrtog mjesta se, s tržišnom vrijednosti od 110 milijuna eura, nalaze Ekvadorac Moises Caicedo i Englez Cole Palmer, obojica igrači Chelseaja, te Nijemac Florian Wirtz iz Liverpoola.

Transfermarkt je povodom ovih ažuriranja objavio i početnu postavu Premier lige s najvećim vrijednostima po pozicijama. Na vratima se nalazi Talijan Gianluigi Donnarumma, čuvar mreže Manchester Cityja, čija je vrijednost procijenjena na 45 milijuna eura. Stoperski par čine igrači Arsenala; William Saliba koji vrijedi 90 milijuna eura te Gabriel Magalhaes koji vrijedi 75 milijuna eura. Poziciju desnog beka zauzima Liverpoolov Mađar, Dominik Szoboszlai koji igra čudesnu sezonu, pa mu je stoga vrijednost porasla s 85 na 100 milijuna eura.

VEZANI ČLANCI:

Obranu kompletira 24-godišnji hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji se unatoč ozljedi zadržao na vrijednosti od 70 milijuna eura, čime je lijevi bek s uvjerljivo najvećom vrijednosti u Premier ligi. Na diobi drugog mjesta se među lijevim bekovima u ligi s vrijednosti od 50 milijuna eura nalaze tri igrača; Nico O'Reilly (Manchester City), Marc Cucurella (Chelsea) i Riccardo Calafiori (Arsenal). Dodajmo k ovome podatak da je Gvardiol drugi lijevi bek u cijelom svijetu po tržišnoj vrijednosti. Jedini koji je ispred Joška po ovim procjenama je portugalski lijevi bek PSG-a, 23-godišnji Nuno Mendes čija je vrijednost procijenjena na 75 milijuna eura.

Ostatak jedanaestorke s najvećom vrijednosti u Premier ligi vam je već poznat, s obzirom na ranije spomenute igrače s vrha ljestvice. Vezni red čine Rice, Caicedo i Palmer, dok napadački trio čine Saka, Haaland i Wirtz. Ta najskuplja jedanaestorka ukupno vrijedi 1,14 milijardi eura.