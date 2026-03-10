Slaven nakon drame jedanaesteraca do 10. polufinala Kupa! Bivši dinamovac tragičar lokosa

Nogometaši Slavena Belupa izborili su plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad Marija Gregurine u Koprivnici je, na stadionu Ivan Kušek Apaš, pobijedila Lokomotivu 5:3, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Osnovni dio utakmice završio je 1:1. Lokomotiva je došla u vodstvo u 32. minuti nakon što je pogodak postigao Dimitrije Kamenović, a izjednačio je Alen Grgić u 51. minuti. Domagoj Antolić promašio je prvi jedanaesterac za Lokomotivu, no Luka Savatović obranio je udarac Ivana Čubelića. Lokomotivin Luka Dajčer promašio je cijeli gol, a svoj jedanaesterac realizirao je Tomislav Božić i Slaven Belupo otišao je u polufinale.

Koprivničani su se tako u završnici domaćeg Kupa pridružili Dinamu, Rijeci i Gorici, a ovo im je 10. put da su došli do ove faze natjecanja. I ovaj posljednji rezultat jasan je pokazatelj da u Koprivnici ove sezone postoji posebna kemija u momčadi. Izvlačenje polufinalnih parova je sutra u 11 sati. Polufinala su na rasporedu 7. i 8. travnja, a finale je na rasporedu 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku...