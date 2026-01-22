Nico je htio biti novi Luka Modrić, a onda se dogodio preokret koji mu je promijenio život

Indiana University Hoosiersi pobjedom nad University of Miami Hurricanesima (27:21) osvojili su nacionalno prvenstvo američkog sveučilišnog nogometa (NCAA) te su bez ijednog poraza stigli do prve titule u povijesti programa. Indiana je ovom pobjedom zaokružila savršenu sezonu sa skorom 16–0, što je izazvalo pravu senzaciju u američkom sveučilišnom sportu. Posebnu pozornost privukao je i kicker Indiane, Hrvat Nikola Radičić.

Zbog tate se vratio u SAD

On se s tri godine iz Kalifornije preselio u Hrvatsku, da bi se poslije vratio u Sjedinjene Američke Države. Nakon što je trenirao nogomet, prebacio se na američki nogomet, a u finalu je imao iznimno zapaženu ulogu – pet puta bio je precizan te je osvojio ukupno devet poena od 27, koliko je Indiana postigla u finalnoj utakmici. Nakon povratka u Hrvatsku Nico je, kao i tisuće drugih dječaka, sanjao o tome da jednog dana postane nogometna zvijezda. Njegov put bio je predodređen za zelene travnjake i okrugle lopte, no sudbina je imala drukčije planove. Život ga je ponovno odveo preko Atlantika kada je njegov otac dobio posao u Teksasu, saveznoj državi u kojoj je američki nogomet više od sporta.

Povratak u SAD za mladog Nikolu značio je novi početak, ali i nastavak starog sna. Njegov nogometni talent nije prošao nezapaženo te je ubrzo potpisao juniorski ugovor s Dallasom, jednim od klubova iz prestižne Major League Soccer. Činilo se da je njegova karijera na pravom putu, no tada se dogodio neočekivan preokret. U osmom razredu, na nagovor prijatelja, odlučio je okušati se u američkom nogometu i to na poziciji "placekickera", igrača zaduženog za izvođenje udaraca. Otkrio je da njegova precizna noga, izvježbana godinama igranja nogometa, posjeduje nevjerojatnu snagu i točnost potrebnu za savršeno pogađanje udaraca na gol. Tijekom prve godine u srednjoj školi Coppell High School našao se na raskrižju, žonglirajući između dvije velike sportske ljubavi. Trenirao je i igrao i nogomet i američki nogomet, no ubrzo je postalo jasno da će morati donijeti odluku. Nakon teškog promišljanja odlučio se u potpunosti posvetiti američkom nogometu.

Ta se odluka pokazala ispravnom brže nego što je itko mogao očekivati. Nikola se munjevitom brzinom uspinjao kroz srednjoškolske rangove. Uskoro su ga primijetili skauti najboljih sveučilišta u zemlji. Njegov status potvrđen je kada je dobio prestižnu ocjenu od pet zvjezdica, što ga je svrstalo među najperspektivnije mlade igrače u generaciji. Proglašen je trećim najboljim "kickerom" u cijeloj državi, a kao kruna njegove srednjoškolske karijere stigao je poziv za sudjelovanje u Army All-American Bowlu, utakmici koja okuplja najveće talente američkog srednjoškolskog nogometa. Ponude uglednih sveučilišta stizale su sa svih strana, no on je svoju budućnost odlučio vezati uz Indiana Hoosierse, prihvativši njihovu stipendiju i obvezavši se da će od sezone 2023. braniti njihove boje.

Dolazak na sveučilište donio je nove izazove. Prijelaz u višu razinu natjecanja uvijek je težak, no Nikola je bio spreman. Ipak, sudbina mu je pripremila još jednu prepreku. U svojoj prvoj sezoni, 2023. godine, zaigrao je u samo jednoj utakmici. Uspio je uspješno realizirati dva dodatna poena i jedan udarac iz igre, no onda je uslijedio šok. Teška ozljeda prekinula je njegovu sezonu prije nego što je i počela. Bio je to udarac koji bi mnoge slomio, no ne i njega. Operacija je bila neizbježna, a oporavak dug i mukotrpan. Zbog ozljede je dobio takozvani "redshirt" status, što mu je omogućilo da sačuva godinu dana igračkog prava dok se oporavljao, ali ga je istovremeno udaljilo od terena i suigrača. To je bilo razdoblje sumnje i teškog rada u tišini, daleko od svjetala reflektora. Dok su njegovi kolege nizali pobjede i poraze, on je u teretani i na fizioterapiji vodio svoju najvažniju bitku, onu za povratak sportu koji je zavolio.

Njegov povratak na teren bio je spektakularan. Sezona 2025. godine bila je sezona iskupljenja i trijumfa. Potpuno oporavljen i gladan uspjeha, Nikola Radičić postao je jedan od ključnih igrača svoje momčadi. Njegova preciznost i mirnoća pod pritiskom donijeli su mu brojna priznanja. Proglašen je najboljim "kickerom" u iznimno jakoj Big Ten konferenciji te je izabran u prvu momčad konferencije. Vrhunac sezone stigao je osvajanjem CFP nacionalnog naslova, a Nikola je bio neizostavan dio tog povijesnog uspjeha. Njegova statistika govori sama za sebe. Sa 155 pogođenih udaraca za dodatni poen zauzeo je visoko drugo mjesto na vječnoj ljestvici Hoosiersa. Ušao je i u ekskluzivni klub kao jedan od samo tri "kickera" u povijesti sveučilišta koji su uspjeli nanizati sto uzastopnih pogođenih udaraca nakon "touchdowna".

Velik navijač Giantsa

Iako je zvijezda američkog sporta, Nico Radičić nikada nije zaboravio svoje korijene. Njegova priča govori o dva svijeta koja su ga oblikovala, a on s ponosom ističe oba. Dok on na terenu ispisuje povijest, na tribinama se redovito može vidjeti dirljiv prizor, njegov otac Tomislav kako ponosno maše velikom hrvatskom zastavom. Taj simbol postao je neizostavan dio svake utakmice Hoosiersa i podsjetnik na put koji je ova obitelj prešla. Uspjeh nije stran ni njegovoj sestri Anamariji, koja je također vrhunska sportašica i ostvaruje zapažene rezultate u plivanju. Sportska obitelj Radičić postala je tako primjer kako se talent, rad i obiteljska podrška spajaju u pobjedničku formulu. Prije nego što je američki football postao njegov život, Nico je, zanimljivo, bio i veliki navijač bejzbolskog tima San Francisco Giants, što samo dodatno svjedoči o njegovoj svestranoj ljubavi prema sportu. Njegov put, od dječaka koji je u Hrvatskoj sanjao nogometne snove do šampiona Amerike, inspiracija je koja nadilazi granice sporta i kontinenata.