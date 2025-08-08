Sudački ekspert komentirao poništeni penal za Hajduk: 'Nije bilo govora, situacija je jasna'

Prvi susret 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Dinamo Cityja na Poljudu sudio je Kazahstanac Sayat Karabayev. Suđenje je za Dalmatinski portal analizirao Goran Tenžera.

"Karabayev je od nedavno Fifa sudac, što se osjetilo na ovoj utakmici, a mislim da je pomalo bio i impresioniran ambijentom na Poljudu", rekao je Tenžera pa dodao: "Rijetko je puštao igru i praktički je svirao gotovo svaki duel. Tome su doprinijeli i igrači Hajduka jer su često kasnili u duelima i stvarali preduvjete za dosuđivanje takvih prekršaja, čak 24 na ovoj utakmici."

Tenžera je izdvojio i nekoliko spornih situacija iz utakmice: "U 10. minuti golman gostiju je stigao na loptu prije Kalika, tako da nije moglo biti govora o kaznenom udarcu, već prije o prekršaju igrača Hajduka. U 60. minuti VAR je ispravio pogrešku glavnog suca jer je obrambeni igrač startao na loptu prije Bambe, tako da je dosuđeni kazneni udarac opravdano poništen."

Analitičar je komentirao i disciplinske odluke suca: "Pajaziti je već u 2. minuti imao nesmotren start na protivniku i sama činjenica da je utakmica tek započela ga je poštedjela od opomene. Hrgović je nekoliko puta namjerno opstruiran u izlasku iz faze obrane, što je trebalo kazniti opomenom. Opomena Berishe u 60. minuti mi je dvojbena jer je moj dojam da je Šarlija prenaglasio taj kontakt rukom protivnika u predjelu glave. Nadoknada u prvom i drugom poluvremenu je bila primjerena jer su igrači gostiju često tražili liječničku pomoć."