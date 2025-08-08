Naši Portali
ILIR DAJA

Atmosfera na Poljudu oduševila trenera Dinama. Vidio je navijače Hajduka pa poslao poruku Albancima

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 08:31

""Mislim da su šanse 60-40 u korist Hajduka, ali u nogometu ništa nije sigurno. Morat ćemo biti oprezni", rekao je trener Dinamo Cityja

Hajduk je pobjedom protiv albanskog Dinamo Cityja (2:1) nastavio svoj europski put, svladavši goste u prvom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige na prepunom Poljudu. U prvih 45 minuta Bijeli su pokazali bolju igru, no neiskorištene prilike i spektakularan pogodak gostiju ostavili su ih u zaostatku na odmoru. Nastavak susreta donio je preokret. Strijelci su bili Durdov i Bamba, dok je Poljud ponovno disao kao jedan, bodreći domaće do pobjede.

Trener Dinamo Cityja Ilir Daja nakon susreta je rekao: "Teško je igrati protiv Hajduka ispred 33.000 ljudi. Krenuli smo dobro u utakmicu, imali dosta dobrih situacija pred vratima Hajduka. Odigrali smo vrlo dobro u prvom poluvremenu. U drugom dijelu smo 15-20 minuta imali problema. Poraz s jednim golom razlike protiv Hajduka na Poljudu nije loš. U uzvratu ćemo igrati na sve ili ništa."

Gostujući sastav često je griješio u izgradnji igre, što je i sam Daja priznao: "Kad gradimo igru iz zadnje linije dogode se pogreške. Naš kapetan ima iskustvo, ali trebao je odigrati bolje. Primili smo lagane golove iz naših pogrešaka."

Unatoč porazu, trener smatra da rezultat mogao biti i lošiji po njegovu momčad: "Realno, mogli smo primiti još jedan gol. Ali, ovo je naše prvo europsko iskustvo nakon dugo godina u Europi. Hajduk je odigrao dobru utakmicu, a i mi smo imali nekoliko pogrešaka."

Daja i dalje vjeruje u mogućnost prolaska Dinamo Cityja u playoff: "Mislim da su šanse 60-40 u korist Hajduka, ali u nogometu ništa nije sigurno. Morat ćemo biti oprezni jer bi nam gol Hajduka dosta umanjio šanse."

Na kraju je pohvalio atmosferu na Poljudu: "Atmosfera je bila fantastična. Nogomet se igra zbog navijača. U uzvratu igramo na nacionalnom stadionu, nadam se da će nas navijati i navijači drugih albanskih klubova."

Razočarani Đalović se ispričao: 'Prvi preuzimam odgovornost, ali možemo ih pobijediti'
