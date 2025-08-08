Superračunalo predvidjelo kolike su šanse Hajduka za prolaz. Evo s kime mogu igrati za Europu

Hajduk je na Poljudu slavio protiv albanskog Dinamo Cityja rezultatom 2:1 u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Pogotke za Bijele postigli su Bruno Durdov u 48. minuti i Abdoulie Sanyang Bamba u 63., dok je strijelac za goste bio Dejvi Bregu u 37. minuti. Uzvratni susret igra se u četvrtak 14. kolovoza u Albaniji.

Prije početka dvoboja Splićani su slovili za jasne favorite. Kladioničarski koeficijent na njihovu pobjedu iznosio je 1.25, dok je trijumf gostiju bio plaćen čak 18.00. Dinamo City, trećeplasirani sastav albanskog prvenstva, vrijedi prema Transfermarktu 6.8 milijuna eura. Za usporedbu, samo Marko Livaja procijenjen je na 5 milijuna, a cijela momčad Hajduka na gotovo 38 milijuna eura.

Statistička platforma Football Meets Data procjenjuje da Hajduk ima 88 posto šanse za plasman u play-off Konferencijske lige. Ondje bi Bijeli igrali protiv pobjednika dvomeča između poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga. U prvom susretu u Danskoj Jagiellonia je slavila 1:0 zahvaljujući pogotku Bernarda Vitala iz 15. minute. Poljski klub prošle je sezone završio na trećem mjestu prvenstva te je dugo bio u utrci za naslov, a u drugom pretkolu Konferencijske lige izbacio je Novi Pazar s ukupnih 5:2. U novoj sezoni Ekstraklase bilježi pobjedu i poraz u prva dva kola.

Silkeborg je prethodnu dansku sezonu okončao na sedmom mjestu, igrao ligu za ostanak gdje je bio prvi te kroz doigravanje izborio europske kvalifikacije. U drugom pretkolu Konferencijske lige izbacio je islandski Akureyri nakon produžetaka. Međutim, start u novom domaćem prvenstvu im je katastrofalan jer u tri kola nemaju ni bod, uz gol-razliku 0:6. Prema Football Meets Data, Jagiellonia ima 82 posto šanse za prolazak u play-off gdje bi eventualno mogla čekati Hajduka.