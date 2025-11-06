Naši Portali
HNL

Sudac koji je propustio isključiti Mišića neće suditi u sljedećem kolu, a evo tko vodi derbi Hajduka i Osijeka

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 17:14

U nedjelju će se odigrati posljednje dvije utakmice ovog kola. Od 16 sati u Puli igraju Istra 1961 i Dinamo, a sudit će im Duje Strukan iz Splita

Sudac Igor Pajač koji je prošlog vikenda sudio derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru neće suditi u sljedećem, 13., kolu domaćeg prvenstva. Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec smatra kako je Pajač pogriješio kada nije isključio kapetana Dinama Josipa Mišića već mu je dao samo žuti karton te zbog toga neće suditi u sljedećem kolu koje će u petak otvoriti Gorica i Vukovar.

Glavni sudac na toj utakmici bit će Antonio Melnjak iz Rijeke, a u VAR sobi će situaciju nadzirati Ante Čuljak iz Zagreba. Gorica je u prošlom kolu prekinula niz od četiri poraza visokom 4:1 pobjedom nad Lokomotivom, a Vukovar je u Puli remizirao s Istrom. Završilo je 1:1.

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu

U subotu će se na Maksimiru od 15 sati susresti Lokomotiva i Slaven Belupo, a djelitelj pravde na toj utakmici će biti Mateo Erceg iz Benkovca, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek. Drugu subotnju utakmicu na Poljudu igraju Hajduk i Osijek od 17:45, a sudačku postavu predvodit će Patrik Pavlešić, dok će VAR sudac biti Mario Zebec.

U nedjelju će se odigrati posljednje dvije utakmice ovog kola. Od 16 sati u Puli igraju Istra 1961 i Dinamo, a sudit će im Duje Strukan iz Splita, dok će u VAR sobi sjediti Ivan Matić. Kolo će u Varaždinu zaključiti domaćin i Rijeka od 18:45, a utakmicu će voditi Dario Bel. VAR sudac na toj utakmici je Ivan Vučković iz Zagreba.

Avatar morski čovik
morski čovik
17:55 06.11.2025.

Opravdavanje je da nije vidio, a VAR se nije smio mješati ako nije u pitanju izravni crveni karton. Na objavljenoj snimcI komunikacije između suca i VAR sobe jasno se čuje da mu VAR sudac sugerira kome da podijeli žute kartone. Katastrofa, pa tko je tu glavni? Ruše temelje bilo kakvog pravednog suđenja.

Avatar Banana man
Banana man
17:24 06.11.2025.

hajduk slaven, sudac je isto propustio isključiti igrača hajduka, jel i taj sudac sankcioniran? Bobane, ovi ti rade kuhinju ludila gdje dinamo nema šanse pošteno osvojiti išta jer će svi suci prvenstveno suditi razmišljajući o svemu drugom ovaj pajić i picerija, jel to način osvete? doikle nisko možete pasti? otjerali ste strahonju, otjerali ste slovenca, Maxtv komntirajiu 2 hajdukovca...što još oćete?

Kupnja