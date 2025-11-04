Naši Portali
JANKOVIĆ OSTAJE

Velika vijest s Rujevice: Jedan od najvažnijih članova šampionske postave potpisao novi ugovor

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
04.11.2025.
u 17:21

Niko Janković, jedan od heroja dvostruke krune, produljio je ugovor s Rijekom nakon ljeta punog preokreta. Iako je bio na korak do transfera u Fenerbahče, a potom i na klupi, veznjak je potpisao vjernost Bijelima na još četiri godine

Nogometni klub Rijeka osigurao je usluge jednog od svojih najvažnijih igrača na duge staze. Ofenzivni veznjak Niko Janković potpisao je novi ugovor koji ga s klubom s Rujevice veže sve do lipnja 2029. godine. Time je okončana višemjesečna neizvjesnost oko njegove budućnosti, s obzirom na to da mu je dosadašnji ugovor istjecao na kraju aktualne sezone. Janković, koji je u Rijeku stigao u siječnju 2023., brzo se prometnuo u nezamjenjivog člana momčadi, a posebno je briljirao u povijesnoj sezoni 2024./25. u kojoj je Rijeka osvojila dvostruku krunu. S osam pogodaka i četiri asistencije bio je jedan od arhitekata tog uspjeha, a navijači će vječno pamtiti njegov pogodak protiv Slaven Belupa u posljednjem kolu, kojim je otvoren put prema naslovu prvaka.

Ipak, put do novog ugovora bio je sve samo ne jednostavan. Tijekom ljetnog prijelaznog roka Janković je bio na samom izlazu iz kluba, s transferom karijere na pomolu. Turski velikan Fenerbahče poslao je ponudu tešku između pet i šest milijuna eura, a sam igrač već je obavio telefonski razgovor s tadašnjim trenerom, legendarnim Joséom Mourinhom. Činilo se da je sve gotovo, do te mjere da se Janković nakon utakmice u Osijeku emotivno oprostio od suigrača i navijača. No, sudbina je imala druge planove. Iznenadni otkaz Mourinhu u Istanbulu preko noći je srušio cijeli posao, ostavivši i igrača i klub u nezavidnoj poziciji.

Posljedice propalog transfera osjetile su se i na terenu. Janković je upao u krizu forme, a dolaskom novog trenera Sancheza izgubio je i status standardnog prvotimca te je posljednjih nekoliko utakmica preselio na klupu za pričuve. Ubrzo su krenule i glasine kako je njegova smanjena minutaža povezana s odbijanjem produljenja ugovora. Istovremeno, iza njega je i turbulentno razdoblje u kojem je vagao između nastupa za hrvatsku i bosanskohercegovačku reprezentaciju, što mu je zasigurno dodatno remetilo koncentraciju. Potpisom novog ugovora sve su te špekulacije konačno odbačene, a saga koja je opterećivala i igrača i klub dobila je svoj sretan završetak.

Ovim potpisom Rijeka je napravila sjajan posao. Ne samo da je zadržala ključnog igrača, već je i osigurala značajnu odštetu u slučaju budućeg transfera, koji bi se sada mogao dogoditi već sljedećeg ljeta pod znatno boljim uvjetima. Za Jankovića je ovo prilika za novi početak i povratak u formu koja ga je i dovela na radar europskih klubova. Iako je ove sezone imao smanjenu minutažu, uspio je upisati jedan pogodak i tri asistencije, dokazavši da i dalje može biti veliko pojačanje iz vlastitih redova. S obzirom na to da mu uskoro istječe i europska suspenzija, njegov povratak na teren bit će ključan za Rijekine ambicije u nastavku sezone.
Ključne riječi
HNL Rijeka Niko Janković

