Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
FOTO Pogledajte strašne prizore goleme buktinje: Smrad se širi i Zagrebom
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAŠLA JE SNIMKA

VIDEO Skandal trese hrvatski nogomet, kako je moguće da suci na Maksimiru nisu vidjeli što se događa?

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
04.11.2025.
u 16:12

Hrvatski nogometni savez objavio je kaotičnu snimku komunikacije iz VAR sobe tijekom derbija Dinama i Rijeke. Snimka otkriva kako su suci procijenili višestruke ispade Josipa Mišića, koji je na kraju dobio samo žuti karton unatoč nizu nasilnih poteza koji su zgrozili javnost

Hrvatski nogomet potresa novi sudački skandal nakon što je u javnost puštena snimka komunikacije iz VAR sobe s derbija 12. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Rijeke, u kojem su Zagrepčani slavili s 2:1. U središtu pozornosti našla se 77. minuta utakmice i incident koji je izazvao Dinamov igrač Josip Mišić. Sve je započelo njegovim prekršajem na Toniju Fruku, nakon čega je igrača Rijeke udario dok je ležao na tlu. U naguravanju koje je uslijedilo, Mišić je prvo rukom u lice nasilno odgurnuo Justasa Lasickasa, a potom je zamahnuo i prema Anti Majstoroviću. Unatoč seriji agresivnih poteza, glavni sudac Igor Pajač pokazao mu je samo žuti karton, kao i njegovom suigraču Mounsefu Bakraru te Riječanima Martinu Zlomisliću i Anti Majstoroviću.

Objavljena snimka otkrila je potpunu konfuziju i, prema mišljenju stručnjaka, pogrešnu procjenu sudaca u VAR sobi, Tihomira Pejina i Krune Šarića. "Žuti, žuti i dat ćeš Bakraru žuti i Mišiću ćeš dati žuti", čulo se iz VAR sobe kao prva uputa Pajaču. Dok se na terenu odvijao opći metež, suci su raspravljali o Mišićevom zamahu prema Majstoroviću, potpuno zanemarujući prethodne, puno očitije nasilne radnje. "Ništa, ništa, dat ćeš Mišiću žuti, nije ga udario. I ja isto mislim da ga nije udario, Majstorović je pao kao da je odglumio", zaključili su u VAR sobi, čime su de facto umanjili ozbiljnost situacije i propustili signalizirati glavnom sucu da se radi o ponašanju za izravno isključenje.

Službena potvrda sudačke pogreške stigla je ubrzo od šefa sudaca Bertranda Layeca i Sudačke komisije. U njihovoj analizi nedvosmisleno stoji kako je Mišić trebao dobiti izravni crveni karton zbog nasilnog ponašanja, konkretno zbog odgurivanja Lasickasa rukom u lice. Komisija je oštro kritizirala VAR suce, navodeći da su "pogrešno i neispravno analizirali ukupni incident" jer su se fokusirali isključivo na kontakt s Majstorovićem, koji sam po sebi nije bio dovoljan za intervenciju. Propustili su uočiti ključni trenutak nasilja i preporučiti sucu na terenu pregled cijele snimke (OFR), što je standardna procedura u takvim situacijama.
Ključne riječi
HNL Rijeka Dinamo VAR soba Josip Mišić

Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
gnoj
16:21 04.11.2025.

Koju javnost?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR'
Video sadržaj
2
BIVŠI ŠEF SUDACA

VIDEO Marić: Nikad nisam slinio za Mamićem kao neki! Evo zašto sam odustao od tužbe protiv Hajduka

- Sad svi skoče u jarak kad vide da on prolazi i kad se o njemu priča. Ja sam tamo bio formalno i službeno kao četvrti sudac stajao gdje je naišao on i fotografi kojih je tamo bilo puno su rekli ‘jel može jedna slika’ i uslikali smo se. I baš u Splitu, evo, nisu znali, i to je bila slika sa stadiona ne Hajduka, nego baš Splita i s prvoligaške utakmice

Učitaj još

Kupnja