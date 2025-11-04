VIDEO Skandal trese hrvatski nogomet, kako je moguće da suci na Maksimiru nisu vidjeli što se događa?

Hrvatski nogomet potresa novi sudački skandal nakon što je u javnost puštena snimka komunikacije iz VAR sobe s derbija 12. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Rijeke, u kojem su Zagrepčani slavili s 2:1. U središtu pozornosti našla se 77. minuta utakmice i incident koji je izazvao Dinamov igrač Josip Mišić. Sve je započelo njegovim prekršajem na Toniju Fruku, nakon čega je igrača Rijeke udario dok je ležao na tlu. U naguravanju koje je uslijedilo, Mišić je prvo rukom u lice nasilno odgurnuo Justasa Lasickasa, a potom je zamahnuo i prema Anti Majstoroviću. Unatoč seriji agresivnih poteza, glavni sudac Igor Pajač pokazao mu je samo žuti karton, kao i njegovom suigraču Mounsefu Bakraru te Riječanima Martinu Zlomisliću i Anti Majstoroviću.

Objavljena snimka otkrila je potpunu konfuziju i, prema mišljenju stručnjaka, pogrešnu procjenu sudaca u VAR sobi, Tihomira Pejina i Krune Šarića. "Žuti, žuti i dat ćeš Bakraru žuti i Mišiću ćeš dati žuti", čulo se iz VAR sobe kao prva uputa Pajaču. Dok se na terenu odvijao opći metež, suci su raspravljali o Mišićevom zamahu prema Majstoroviću, potpuno zanemarujući prethodne, puno očitije nasilne radnje. "Ništa, ništa, dat ćeš Mišiću žuti, nije ga udario. I ja isto mislim da ga nije udario, Majstorović je pao kao da je odglumio", zaključili su u VAR sobi, čime su de facto umanjili ozbiljnost situacije i propustili signalizirati glavnom sucu da se radi o ponašanju za izravno isključenje.

Službena potvrda sudačke pogreške stigla je ubrzo od šefa sudaca Bertranda Layeca i Sudačke komisije. U njihovoj analizi nedvosmisleno stoji kako je Mišić trebao dobiti izravni crveni karton zbog nasilnog ponašanja, konkretno zbog odgurivanja Lasickasa rukom u lice. Komisija je oštro kritizirala VAR suce, navodeći da su "pogrešno i neispravno analizirali ukupni incident" jer su se fokusirali isključivo na kontakt s Majstorovićem, koji sam po sebi nije bio dovoljan za intervenciju. Propustili su uočiti ključni trenutak nasilja i preporučiti sucu na terenu pregled cijele snimke (OFR), što je standardna procedura u takvim situacijama.