VIDEO Pogledajte kako su navijači vrijeđali igrače Istre: Nakon blamaže stoljeća nisu imali milosti

Nogometaši trećeligaša Udarnika iz Kuriloveca priredili su veliko iznenađenje plasiravši se u četvrtfinale hrvatskog kupa. Oni su u srijedu u osmini finala na domaćem terenu pobijedili prvoligaša Istru 1961 sa 2-1. Za Udarnik pogotke su zabili Mateo Pršir (13) i Dominik Furmek (27), a strijelac za Istru bio je Salim Lawal (75).

Tako se je Udarnik iz Kuriloveca u četvrtfinalu pridružio prvoligašima Lokomotivi, Hajduku, Gorici i Slaven Belupu, koji su to izborili 29. listopada. Za plasman u četvrtfinale kupa Karlovac 1919 i Dinamo igrat će 19. studenoga, dok su 3. prosinca na rasporedu posljednja dva susreta osmine finala, Mladost Ždralovi dočekuju Rijeku, a Varaždin ugošćuje Osijek.

Dok je na stadionu u Gorici uslijedilo neviđeno slavlje domaćina iz Kurilovca, igrači Istre morali su pred svoje Demone koji su ih žestoko izvrijeđali nakon povijesne blamaže. Tijekom utakmice često se moglo čuti skandiranja navijača gostiju 'igrajte pe*eri', a nakon utakmice bilo je još gore. Video možete pogledati OVDJE.