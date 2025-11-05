Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EPSKI DEBAKL

VIDEO Pogledajte kako su navijači vrijeđali igrače Istre: Nakon blamaže stoljeća nisu imali milosti

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 17:07

Dok je na stadionu u Gorici uslijedilo neviđeno slavlje domaćina iz Kurilovca, igrači Istre morali su pred svoje Demone koji su ih žestoko izvrijeđali nakon povijesne blamaže

Nogometaši trećeligaša Udarnika iz Kuriloveca priredili su veliko iznenađenje plasiravši se u četvrtfinale hrvatskog kupa. Oni su u srijedu u osmini finala na domaćem terenu pobijedili prvoligaša Istru 1961 sa 2-1. Za Udarnik pogotke su zabili Mateo Pršir (13) i Dominik Furmek (27), a strijelac za Istru bio je Salim Lawal (75).

Tako se je Udarnik iz Kuriloveca u četvrtfinalu pridružio prvoligašima Lokomotivi, Hajduku, Gorici i Slaven Belupu, koji su to izborili 29. listopada. Za plasman u četvrtfinale kupa Karlovac 1919 i Dinamo igrat će 19. studenoga, dok su 3. prosinca na rasporedu posljednja dva susreta osmine finala, Mladost Ždralovi dočekuju Rijeku, a Varaždin ugošćuje Osijek.

Dok je na stadionu u Gorici uslijedilo neviđeno slavlje domaćina iz Kurilovca, igrači Istre morali su pred svoje Demone koji su ih žestoko izvrijeđali nakon povijesne blamaže. Tijekom utakmice često se moglo čuti skandiranja navijača gostiju 'igrajte pe*eri', a nakon utakmice bilo je još gore. Video možete pogledati OVDJE

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
HNL Demoni Hrvatski kup Istra 1961

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR'
Video sadržaj
2
BIVŠI ŠEF SUDACA

VIDEO Marić: Nikad nisam slinio za Mamićem kao neki! Evo zašto sam odustao od tužbe protiv Hajduka

- Sad svi skoče u jarak kad vide da on prolazi i kad se o njemu priča. Ja sam tamo bio formalno i službeno kao četvrti sudac stajao gdje je naišao on i fotografi kojih je tamo bilo puno su rekli ‘jel može jedna slika’ i uslikali smo se. I baš u Splitu, evo, nisu znali, i to je bila slika sa stadiona ne Hajduka, nego baš Splita i s prvoligaške utakmice

Učitaj još

Kupnja