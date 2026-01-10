Studenti napravili snjegovića koji spaja velike rivale: 'Samo nas to može spasiti'

U Zagrebu su napadale veće količine snijega po prvi puta nakon 13 godina što je mnogima omogućilo uživanje u snježnim radostima. Posebno je to obradovalo stanare Studentskog doma Stjepan Radić koji su odlučili napraviti snjegovića s navijačkim motivima, a fotografiju sa 'snješkom' podijelili su u neslužbenoj grupi stanara u domu koja broji preko 52 tisuće članova.

Svoju kreaciju od snijega upotpunili su stavivši mu sunčane naočale, mrkvu smještenu na 'strateškom' mjestu te ga ogrnuli šalovima s motivima dva najveća hrvatska kluba - Dinama i Hajduka. Njihova skulptura naišla je na podijeljene reakcije u grupi, a brzo se proširila i naišla na ipak neke pozitivnije reakcije.

"Srušit ćemo vam snjegovića", "Zamisli da netko u Splitu stavi Dinamov grb", "Ovo u Splitu ne bi prošlo. Uvijek je jednosmjerna tolerancija na relaciji Zagreb - Split", "Jednog se bira da se voli, a za drugog navija. Kako vam odgovara" - neki su od komentara u grupi.

Neki su ipak regirali puno blaže i komentirali stvari poput: "Bit će nešto od nas čim su se ta dva šala našla na snješku. Samo zajedništvo nas može spasiti uz Božji blagoslov!", "Napokon nešto normalno, samo za mnoge ovo nije normalno. E, to je žalosno."