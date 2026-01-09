Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKO POJAČANJE

Iznimno važni igrač Dinama konačno će doživjeti povratak, iz kluba poručuju: Još malo

Dinamo i Istra sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
09.01.2026.
u 20:29

Gotovo sedam mjeseci kasnije bi se napokon trebao vratiti momčadskim obvezama. U Dinamo je stigao u ljeto 2024. godine bez odštete i vrlo brzo izborio mjesto u udarnoj postavi

Momčad Dinama trenutačno boravi u Čatežu gdje odrađuje zimske pripreme. Trener Mario Kovačević sa svojim igračima svakodnevno provodi intenzivne treninge, a jedinu provjeru tijekom stanke Plavi će imati 15. siječnja. Tada će u Zagrebu odmjeriti snage s austrijskim TSV Hartbergom, trenutačno četvrtoplasiranom ekipom njihove lige.

Na travnjake bi se uskoro mogao vratiti i Raul Torrente. Španjolski branič ove sezone još nije upisao nijedan nastup zbog teške ozljede, no njegov povratak najavio je i sam klub putem društvenih mreža. Uz fotografiju Torrentea kratko su poručili: “Još malo”.

Podsjetimo, 24-godišnji stoper stradao je u svibnju prošle godine u derbiju protiv Hajduka na Poljudu. Nakon duela s Markom Livajom morao je napustiti teren, a ubrzo je potvrđeno kako je riječ o puknuću prednjeg križnog ligamenta.

Gotovo sedam mjeseci kasnije Torrente bi se napokon trebao vratiti momčadskim obvezama. U Dinamo je stigao u ljeto 2024. iz Granade bez odštete i vrlo brzo izborio mjesto u udarnoj postavi.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Do ozljede je skupio 29 nastupa u svim natjecanjima te postigao dva pogotka, a posebno se istaknuo u Ligi prvaka, gdje je Dinamo ostvario povijesnih 11 bodova.

U domaćem prvenstvu Dinamo trenutačno ima bod prednosti ispred Hajduka, dok će nastavak europske sezone otvoriti 22. siječnja utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a u Zagrebu. U susretima s tom momčadi i danskim Midtjyllandom Plavi će pokušati osvojiti najmanje tri boda kako bi ostali u igri za prolazak u nokaut fazu.

VEZANI ČLANCI:
Ključne riječi
nogomet HNL Pripreme Dinamo ozljeda Raul Torrente

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!