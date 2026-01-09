Iznimno važni igrač Dinama konačno će doživjeti povratak, iz kluba poručuju: Još malo

Momčad Dinama trenutačno boravi u Čatežu gdje odrađuje zimske pripreme. Trener Mario Kovačević sa svojim igračima svakodnevno provodi intenzivne treninge, a jedinu provjeru tijekom stanke Plavi će imati 15. siječnja. Tada će u Zagrebu odmjeriti snage s austrijskim TSV Hartbergom, trenutačno četvrtoplasiranom ekipom njihove lige.

Na travnjake bi se uskoro mogao vratiti i Raul Torrente. Španjolski branič ove sezone još nije upisao nijedan nastup zbog teške ozljede, no njegov povratak najavio je i sam klub putem društvenih mreža. Uz fotografiju Torrentea kratko su poručili: “Još malo”.

Podsjetimo, 24-godišnji stoper stradao je u svibnju prošle godine u derbiju protiv Hajduka na Poljudu. Nakon duela s Markom Livajom morao je napustiti teren, a ubrzo je potvrđeno kako je riječ o puknuću prednjeg križnog ligamenta.

Gotovo sedam mjeseci kasnije Torrente bi se napokon trebao vratiti momčadskim obvezama. U Dinamo je stigao u ljeto 2024. iz Granade bez odštete i vrlo brzo izborio mjesto u udarnoj postavi.

Do ozljede je skupio 29 nastupa u svim natjecanjima te postigao dva pogotka, a posebno se istaknuo u Ligi prvaka, gdje je Dinamo ostvario povijesnih 11 bodova.

U domaćem prvenstvu Dinamo trenutačno ima bod prednosti ispred Hajduka, dok će nastavak europske sezone otvoriti 22. siječnja utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a u Zagrebu. U susretima s tom momčadi i danskim Midtjyllandom Plavi će pokušati osvojiti najmanje tri boda kako bi ostali u igri za prolazak u nokaut fazu.

