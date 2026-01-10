Dinamovac odlazi u klub koji pliva u novcu, evo koliko će tamo zarađivati

'Dinamo Zagreb i Al Jazira postigli su dogovor za Luku Stojkovića. Dogovor je prihvatio Dinamov sportski sektor i sada se čeka odobrenje Nadzornog odbora kluba. Ukupni transfer iznosi 4 milijuna eura, a sastoji se od 3,5 milijuna eura plus 500.000 eura u bonusima. Klubovi sada čekaju odluku igrača'.

To je objava Lorenza Leporea, talijanskog nogometnog insajdera na koju se jučer pozvala većina hrvatskih medija. Ovu objavu će, kako sada stvari stoje, u Dinamu uzeti u obzir jer je navodno najveća koja je pristigla za Stojkovića. Ima logike, jer iznos nije zanemariv. Navodno su za Stojkovića u Dinamo stigle tri ponude, a ova iz Emirata je najizdašnija. Tragom te informacije okrenuli smo našu vezu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U trenutku našeg razgovora, posao još nije bio završen...

No, okrenimo se na trenutak okolnostima i kontekstu eventualnog Stojkovićeva odlaska iz Dinama u ovom aranžamnu.

Velika očekivanja

Stojković je u Dinamo stigao iz Lokomotive 2003. godine, u transferu od tri milijuna eura. Od njega se jako puno očekivalo, bio je najavljen kao projekt kluba ali nikada se nije nametnuo kao jedan od glavnih igrača modrih. Za to je sigurno imao potencijala. No, nova klupska uprava i splet okolnosti zbog ozljeda, Stojkovića će, kako sada stvari stoje, odvesti prema nekoj drugoj priči.

Stojković je ove sezone odigrao 20 utakmica u svim natjecanjima, pritom zabio tri gola i upisao dvije asistencije. Više je nego očito da nije bio u planu Marija Kovačevića.

S obzirom na Stojkovićevu kvalitetu, svoj potencijal sigurno nije ostvario u Dinamu. Dio krivice za to sigurno snosi i klub koji, od njegova dolaska, nije uspio pronaći formulu za neki ozbiljniji iskorak. Mnogima na um pada pitanje: 'Je li strateški dobar Stojkovićev potez da s 22 godine ode u Ujedinjene Arapske Emirate?'

Pitanje je legitimno i teško je procijeniti kako bi tamošnja liga utjecala na njegov razvoj. Logičnije zvuči teza da će Dinamov veznjak, u igračkom smislu, tamo imati lošiji podražaj u odnosu na ono što je eventualno mogao odabrati u Europi. No, u financijskom smislu teško je u Europi pronaći zadovoljavajuću ponudu za igrača kvalitete i potencijala Luke Stojkovića. Tržište je zahtjevno i puno se stvari mora poklopiti da se odradi transfer takve razine u Europi.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima malo manje problema imaju s financijama. Cijelu priču oko Stojkovićeva transfera sigurno bi mogla ubrzati i činjenica da klub iz Abu Dhabija vodi hrvatski stručnjak Marino Pušić. Vjerojatno je i on kazao da bi Stojković bio sjajno pojačanje za Al Jaziru.

Vjerojatno je to točno, no opet ostaje činjenica da je to u razvojnom smislu riskantan Stojkovićev potez, no teško je odoljeti transferu od nekoliko milijuna eura i unosnoj plaći kojom se rješava puno toga. Vjerojatno u njegovoj odluci za odlaskom sigurno ima i frustracija zbog činjenice da u Dinamu nije ostvario ono za što je doveden.

Liga je narasla

Djelomična satisfakcija svakako će mu biti činjenica da u Emiratima može imati godišnju plaću od najmanje milijun eura, čak i do nekoliko puta veću nego mu možda može ponuditi neki klub eventualno u Belgiji ili Nizozemskoj! Isto tako, poznavatelji situacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kažu da je tamošnja liga zadnjih nekoliko godina kvalitetom ozbiljno narasla. Al Jazera je klub u grupaciji Šeika Manosura koji je vlasnik Manchester Cityja.

Njihov cilj je osmisliti koncept kojim će se kvaliteta lige podići, postati kvalitetnija od one u Saudijskoj Arabiji. A ultimativan doseg bio bi plasman na Svjetsko prvenstvo. U igračkom smislu, kaže mi sugovornik iz Emirata, Stojković neće previše izgubiti u igračkom smislu. No, opasnost leži u činjenici da se možda neće tako lako adaptirati na civilizacijske zahtjeve, između ostaloga. Onda bi to bio pravi problem.

U svakom drugom slučaju, iz Emirata se opet može odraditi transfer na neko nogometno kvalitetnije tržište. Jedno je sigurno, ako Al Jazera zaista želi Stojkovića, nikakav novac neće biti prepreka. A u pregovorima ne postoji bolji alat nagovaranja od praktično neograničenog budžeta. Naravno, neće Šeik Mansour 'divljati' ni u ovom slučaju, no jasno je kako se posao zaista elegantno može završiti narednih dana.