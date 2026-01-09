Naši Portali
Poslušaj
RIJEŠILA SE PREPREKA

Ugledni izvor tvrdi: Gotovo je! Dragulj Hajduka odlazi u redove velikana za milijunski iznos

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
09.01.2026.
u 18:27

U utrci za velikog talenta Hajduka su bila još dva kluba koja u svojim vitrinama imaju trofeje naslova europskog prvaka, odnosno Lige prvaka, Barcelona i Olympique Marseille, no ponuda velikana iz Italije je bila najkonkretnija

Hajduk i talijanski velikan Inter u potpunosti su dogovorili transfer velikog 18-godišnjeg talenta splitskog kluba, stopera Branimira Mlačića, izvještava poznati talijanski medij Tuttosport. 

Prema izvještajima dobro upućenih izvora, cijeli posao je dovršen nakon što se riješila jedina prepreka. Naime, Inter je htio odmah dovesti Mlačića i uvrstiti ga u momčad do 23 godine, no Hajduku to nije odgovaralo.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Hajduk je htio da Mlačić ostane u splitskom klubu do kraja ove sezone budući da je koncepcijski izrazito važan za momčad Gonzala Garcije. Nakon poduljih pregovora, Inter je tu opciju prihvatio i Mlačić će u milanski klub otići na ljeto. 

U utrci za Mlačića su bila još dva kluba koja u svojim vitrinama imaju trofeje naslova europskog prvaka, odnosno Lige prvaka, Barcelona i Olympique Marseille, no Interova ponuda je bila najkonkretnija.

VEZANI ČLANCI:

Fiksna odšteta za transfer perspektivnog 18-godišnjeg braniča iznosit će pet milijuna eura, a uz taj iznos će u priču biti uključeni i razni bonusi, poput postotka od iduće prodaje. 

Podsjetimo, Mlačić je nakon nekolicine ozljeda te izlaznih transfera na Poljudu, pomalo i neočekivano ušao u početnu postavu Hajduka. Odigrao je 18 utakmica u prvom dijelu sezone, a mnogi su ga uvrstili i u najbolju jedanaestorku HNL-a za prvu polusezonu.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

