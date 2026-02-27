Kovačević krivca za ispadanje našao u kratkoj klupi: 'Možemo biti ponosni s ovakvim ispadanjem'

Nogometaši Dinama nisu uspjeli preokrenuti zaostatak od dva pogotka iz prve utakmice protiv belgijskog Genka. Pružili su plavi odličan otpor opasnom protivniku te izborili i produžetke, no više od toga nažalost nisu mogli. Dinamo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Mounsefa Bakrara.

Na samom početku drugog dijela, Sor je izjednačio za domaće u 50. minuti. Nije se ni taj rezultat dugo zadržao na semaforu budući da je sedam minuta kasnije Luka stojković bio siguran s bijele točke i vratio Dinamo u prednost. Isti igrač zabio je i treći gol plavih u 75. minuti sjajnim udarcem s 20-ak metara. Taj je rezultat stajao sve do isteka sudačke nadoknade pa se otišlo u produžetke.

Tu se nažalost Dinamo nije proslavio, Josip Mišić izgubio je loptu u opasnoj zoni u 101. minuti, a njegovu grešku iskoristio je Junya Ito. Susret je praktički riješen tri minute kasnije kada je Luka Stojković ošamario domaćeg braniča Smetsa i dobio crveni karton. Treći pogodak Genka u 114. minuti zabio je Daan Heymans.

Prvi se nakon teške utakmice oglasio Bruno Goda:

- Nije lako kad daš sve, svih 90 minuta i produžetke, a to se na kraju ne isplati. htio bih povaliti cijelu ekipu, dali smo zadnji atom snage, pohvale i navijačima. Analizirali smo prvu utakmicu i vidjeli da nam je nedostajalo čvrstine i da nam agresivnija igra njabolje odgovara. Na kraju nas je možda onaj treći gol iz Zagreba koštao...

Potom je pred kamere stao i kapetan Josip Mišić

- Teško mi je pričati. Mislim da smo odigrali jednu sjajnu utakmicu, pogotovo prvih 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa, da rastemo iz dana u dan. Na kraju nismo imali sreće. Šteta za tu prvu utakmicu i gol u zadnjim sekundama... Ostaje nam HNL gdje dobro stojimo. Nadam se da ćemo izvući pouke i da nećemo pasti - započeo je kapetan.

- Pali smo fizički mi, pali su i oni. Ostaje žal što ih nismo riješili u 90 minuta jer mislim da smo azdnjih 15 minuta bili bolji i da smo tu mogli zabiti i četvrti gol. To je na kraju neiskutvo. Ovo je mlada momčad, ima nas par koji imamo europskih utakmica iza sebe, a ostali ipak ne toliko.

Ocjena europske sezone?

- Uspješna, ostvarili smo svoj cilj, a to je prolazak skupine.

Mario Kovačević bio je vrlo zadovoljan igrom svoje momčadi:

- Bili smo kratki s izmjenama. Na klupi su bili mladi igrači i Lisica koji nije dugo igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali smo da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo prvenstvu - započeo je Kovačević:

- Nametnuli smo se od početka utakmice jer smo u prvoj utakmici vidjeli da možemo igrati protiv njih. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži, njima je odgovaralo što su oni iskoristili. Ovdje smo, na ovom lijepom terenu, dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo vjeru u prolaz. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale. Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje - zaključio je.