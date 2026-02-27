Naši Portali
Odredili sastave

Mijatović preuzeo izvjesni rizik i stavio Hezonju na popis od 12 igrača za Njemačku

Ivo Čagalj/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
27.02.2026.
u 00:03

Hezonja je još sinoć igrao u Madridu za svoj Real i bio je najbolji igrač svoje momčadi (16 koševa) dok njegov njemački kolega David Kramer nije bio u sastavu a našao se na popisu izbornika Mumbrua za zagrebačku utakmicu

Uoči zagrebačke kvalifikacijske utakmice s Njemačkom, 22 sata prije njena početka, izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović, odlučio se pomalo kockati. Naime, premda nije bio 100 posto siguran da će Marija Hezonju imati na raspolaganju u punom kapacitetu, jer on je u vrijeme prijave još bio u Madridu, ipak ga je stavio na listu od 12 igrača. Uz rizik da, ako Hezonja ne stigne na vrijeme ili po volji svog kluba bude samo navijač, u rotaciji ima samo 11 igrača.

No, to je potez vrijedan rizika jer poznavajući Hezonju i njegov domoljubni nagon taj će htjeti igrati. Bez obzira na to što je još u četvrtak navečer u Madridu igrao za svoj Real. I što je sa 16 koševa (četiri asistencije, dva skoka) bio najbolji strijelac i najbolji igrač Madriđana u visokoj pobjedi protiv Bayerna (93:70).

Osim Hezonja na listi od 12 igrača prijavljenih za utakmicu s Njemačkom (a to se moralo učiniti sinoć do 22 sata) nalaze se još i ovi igrači: Jaleen Devon Smith, Dario Hezonja, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Roko Badžim, Dominik Mavra, Danko Branković, Mateo Drežnjak, David Škara, Luka Božić i Toni Nakić. A ispali su Roko Prkačin, Lovro Gnjidić i Antonio Jordano.

I njemački izbornik, Španjolac, Alex Mumbru na popis je stavio svog realovca - Davida Kramera - koji sinoć nije bio u sastavu kraljevskog kluba. U sastavu Bayerna nije bilo centra Leona Kratzera baš kao i razigravača Justusa Hollatza koji se, za razliku od Kratzera, nije našao na Mumbruovu popisu. A nema niti Bayernova centra Oscara Da Silve koji je sinoć u Madridu igrao za Bavarce ali nije krenuo put Zagreba.

Dakle, reprezentaciju Njemačke činit će samo jedan igrač Bayerna (Kratzer) i nekoliko igrača Albe (Kayil, Mattisseck, Agbakoko, Delow) te Schneider, Weidemann, Olinde, Mushidi, Thiermann, Sengfelder.
Ključne riječi
Mario Hezonja Kvalifikacije za SP košarka

