Kontroverzni igrač Hajduka odabrao novi klub: Nećete vjerovati gdje nastavlja karijeru

Dosadašnji vratar Hajduka Ivan Lučić karijeru nastavlja u Poljskoj, gdje će obući dres Miedza iz Legnice. Riječ je o klubu koji se nakon 19 odigranih kola nalazi na desetoj poziciji druge poljske lige s osvojenih 30 bodova, dok za drugoplasiranom Polonijom zaostaje četiri boda. Prema bliskim izvorima, Lučić se već oprostio od Splita i stadiona na Poljudu, a preostali su tek administrativni detalji prije službene potvrde transfera.

Iako mu je ugovor s Hajdukom vrijedio do kraja svibnja, suradnja će završiti ranije. Ne radi se o posudbi, već o trajnom transferu, pa će 30-godišnji vratar postati punopravni član poljskog drugoligaša.

Lučić je u redove splitskog kluba stigao početkom 2023. godine iz Istre, a ranije je branio za niz klubova u Austriji, Njemačkoj, Engleskoj i Danskoj, uključujući Ried, Union St. Florian, Bayern, Bristol, Aalborg i bečku Austriju. Kao prvi vratar Hajduka upisao je 84 službena nastupa, primio 63 pogotka, čak 45 puta sačuvao mrežu netaknutom te sudjelovao u osvajanju Hrvatskog kupa.

Unatoč važnoj ulozi u ranijim uspjesima, tijekom druge polovice prošle sezone izgubio je povjerenje struke zbog niza slabijih izvedbi. Posebno su odjeknule pogreške u posljednjem derbiju s Dinamom, nakon čega je došlo do nezadovoljstva navijača i zatvaranja komentara na klupskim društvenim mrežama.

Od tada je izgubio status prvog vratara te ove sezone još nije nastupio u službenoj utakmici. Osim toga, Lučić je poznat po brojnim kontroverznim ponašanjima, što na terenu, što na društvenim mrežama.

Tijekom ljeta 2025. bio je vrlo blizu odlaska u turski Antalyaspor i tada se čak oprostio od suigrača, no transfer je u posljednji trenutak propao iz zasad nepoznatih razloga.

Kako trener Gonzalo Garcia ne računa na njegove usluge, Lučić i njegovi agenti procijenili su da je odlazak u novu sredinu najbolji potez za nastavak karijere.