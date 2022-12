Što se događa s Marokom? Zvijezda iznenadila uoči Hrvatske, je li ovo dobar znak za vatrene

Hrvatska nogometna reprezentacija prvi put na nekom od svjetskih prvenstava u nokaut fazi neće igrati niti jednu utakmicu protiv europskih reprezentacija. Nakon što su prošli skupinu u Katru, vatrene je u osmini finala čekao Japan, a Luka Modrić i društvo slavili su boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Iduća runda donijela je peterostruke svjetske prvake Brazilce, ponovo su odlučivali jedanaesterci i ponovo je Hrvatska bila uspješna. U polufinalu je hrvatska vrsta izgubila od Argentine, a sada je u borbi za broncu čeka Maroko. Dakle, na putu do medalje Hrvatskoj su stajale jedna azijska, te dvije južnoameričke, a sada i jedna afrička ekipa.

A ono što zanima sve hrvatske navijače u kakvom raspoloženju Marokanci dočekuju taj susret i kako je na njih utjecao bolan poraz od Francuske u polufinalu (0:2). Nacija je prilično razočarana iako priželjkuje prvu medalju, a prema onome što je na Twitteru objavio Achraf Hakimi, jedna od njihovih najvećih zvijezda, dojam je kako je u marokanskoj momčadi zavladalo malodušje te da im ne predstoji još jedna utakmica na SP-u.

We gave it all. The dream of a team, of a whole country, is over. But we have to be proud of what we have done. We fought until the last second and we leave with our heads held high.We will continue to try and give our all for this nation. Thanks to all Moroccans for your support pic.twitter.com/By6ev5uwEC