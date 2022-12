Potres u Francuskoj uoči finala: Deschamps potjerao osvajača zlatne lopte?

Nemirno je u redovima branitelja naslova svjetskog prvaka Francuske, stižu informacije kako je izbornik Didier Deschamps odlučio kako neće koristiti usluge napadača madridskog Reala, odnosno rekao mu je kako je najbolje da napusti njihov reprezentativni kamp u Kataru. Vijesti su to koje donosi španjolski novinar Sergio Valentin, iako je Real poslao zeleno svijetlo za nastup u finalu, to se prema svemu sudeći neće dogoditi.

- Nešto se događa između Didiera Deschampsa i Karima Benzeme . To se moglo vidjeti i u javnosti. U to se moglo ponovno uvjeriti nakon pobjede Francuske protiv Maroka u polufinalu Svjetskog prvenstva. Upitan o mogućem povratku Benzeme u Katar za finale Svjetskog prvenstva, Deschamps je pokazao nelagodu na to pitanje i ogradio se se na sljedeći način: 'Neću odgovoriti, sljedeće pitanje.' Napadač Real Madrida nije otišao svojom voljom, već je izbačen - piše Valentin.

- Benzema je ogorčen na Didiera Deschampsa. Ne razumije tretman koji je dobio. Nakon prvih treninga u Kataru i vidjevši da se nije oporavio od nelagode u mišićima, Deschamps je prišao Benzemi i rekao: 'Kakva šteta što Karim moraš otići'. Prenio je to nogometaš koji ima osjećaj da ga izbornik ne voli. - zaključuje novinar.

