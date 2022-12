Besek se javio iz Maroka: Krivo smo ih procijenili u prvoj utakmici, razočarani su, ali spremni za Hrvatsku

Hrvatska – Maroko, verzija 2.0, nakon što je naša reprezentacija upravo s Marokom krenula na svoj put kroz Svjetsko prvenstvo. Taj je susret završio bez pogodaka što je na kraju za obje reprezentacije bilo dobro jer iz naše skupine u kojoj su još bile Kanada i Belgija prošli smo mi i Marokanci.

No nakon te prve utakmice sve je još bilo otvoreno, a u subotu priča će biti drukčija. Tada pada odluka tko će se kući vratiti s brončanom medaljom, kao treća reprezentacija na svijetu.

Tmurno zbog poraza

U polufinalu je Hrvatska izgubila od Argentine, a nade Maroka da će igrati u finalu uništila je Francuska. Kakva je sad atmosfera u Maroku, pitali smo Dražena Beseka koji je upravo u Maroku.

– Ovdje je još malo tmurno jer su Marokanci očekivali da bi mogli dogurati do finala, bili su im jako porasli apetiti, pa su sad malo razočarani. Ne znam koliko će trajati to razočarenje jer nisam s reprezentacijom – priča nam Besek.

Video - HNS objavio detalje dočeka nogometaša: Nastupit će osam izvođača

Kakva je atmosfera među ljudima u Maroku, među navijačima koji nisu u Kataru?

– Ljudi su ovdje i dalje veseli i ponosni na rezultat koji je ostvaren, stvarno su sretni što su došli do polufinala i do ove utakmice za broncu.

Sad Marokancima drugi put slijedi sudar s Hrvatskom.

– Baš smo u klubu prije početka Svjetskog prvenstva govorili da ćemo igrati prvu utakmicu, ali da bismo mogli i zadnju. Doduše, nadali smo se da bi to moglo biti u finalu što bi bilo nevjerojatno. Sad ima malo razočarenja iako ga ne bi trebalo biti. Jer ovo što su napravili Hrvatska i Maroko velika je stvar, čudo je što su obje reprezentacije stigle do te utakmice za treće mjesto – kaže Besek.

Kakve su šanse u toj, i za jednu i za drugu reprezentaciju, ključnoj utakmici?

– Iskustvo je na našoj strani. Iako u našoj reprezentaciji ima i novih igrača, lideri momčadi su ostali, a oni su odigrali jako puno takvih utakmica pa bi po tome prednost trebala biti na našoj strani. No riječ je ipak o samo jednoj utakmici, a vidjeli smo da su na ovom Svjetskom prvenstvu moguća svakakva iznenađenja.

Kome biste dali prednost?

– Prednost ima momčad, a tako je bilo tijekom cijelog prvenstva, koja ima odgovore na sve izazove. A izazova će sada biti, počevši od umora, a pogotovo će biti važan psihološki čimbenik jer treba se pomiriti s ispadanjem u polufinalu i smoći snagu da se na kraju kući ne vratiš praznih ruku. Uz to, važna bi mogla biti činjenica da imamo dan odmora više od Maroka, a to može u završnici biti jako važno, ako se taj dan više dobro iskoristi. Maroko je momčad koja je možda bolja u igri prema naprijed, ali nemojmo zaboraviti da su do polufinala primili samo jedan pogodak i da je to bio autogol. Dakle, obrana im je dobra iako bi sad mogli imati problema, između ostalog dva središnja braniča neće im igrati zbog ozljeda. Teško je prognozirati u kakvim će se sastavima igrati jer i naši imaju ozljeda. No bit će to utakmica na psihološkoj razini, na kraju bi moglo odlučivati to tko će dulje zadržati koncentraciju – veli Besek.

Video - Dalić: U subotu je za nas veliko finale, Modrić će sam odlučiti hoće li ostati

Psiha će odlučiti pobjednika

Da, Maroku su ozlijeđeni Nayef Aguerd, stoper West Hama, Romain Saiss, Beşiktaşov stoper te Noussair Mazraoui, desni bočni Bayerna. No Maroko je već imao problema i neke je utakmice odigrao bez važnih igrača pa treba biti oprezan, a oprezni moramo biti i kad se vratimo na tu prvu utakmicu.

– Prva je utakmica bila nepoznanica i možda smo krivo procijenili Maroko, ja sam ih gledao u dvije utakmice prije SP-a i vidio da su ozbiljna reprezentacija. U toj prvoj utakmici Maroko je bio bliži pobjedi, ali dobro je ne izgubiti na početku turnira i remi je bio dobar za obje momčadi. Mi smo se nakon toga provukli, a Maroko je dobio obje utakmice. No to sad ništa ne znači, psihološki će moment utjecati na rasplet utakmice za treće mjesto – zaključio je Dražen Besek.

Nadajmo se da će se Hrvatska do te utakmice oporaviti i fizički i mentalno, kao što je to uspjela generacija vatrenih 1998. godine s Ćirom Blaževićem na čelu.