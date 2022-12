Vučić: 'Idite u Hrvatsku na more, a ja ću navijati za Maroko! Oni su naša braća i prijatelji

Hrvatska nogometna reprezentacija će otvoriti i zatvoriti svjetsko prvenstvo protiv selekcije Maroka, što je zaista zanimljiva činjenica. Ogled za broncu igra se na stadionu Al Bayt u subotu od 16 sati, prilika je to da kockasti osvoje treću medalju od kada smo postali nezavisna država. To je svakako podatak za ponos i potvrdu dominacije na ovim prostorima, no izgleda su naši susjedi Srbi jako ljubomorni.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upitan je za koga će navijati u finalu, ali on zna odgovor za koga neće navijati u susretu za treće mjesto.

- U finalu ne znam za koga ću navijati, znam za koga ću navijati u utakmici za treće mjesto, za Maroko, to su naša prava braća, koja nikad neće priznati nezavisno Kosovo. Oni imaju problem sa Zapadnom Saharom. Sad ćete mi reći da cijeli Novi Pazar navija za Maroko, a ja trebam reći da neću navijati za njih jer su muslimani? Pa oni su naša braća, prijatelji - rekao je u jednom od bezbrojnih gostovanja na RTS-u.

- Poštujem sve, idite u Hrvatsku na more, ja neću, navijajte za Hrvatsku, ima vas koliko, 11, 12 posto, ja neću. Čestitam vam na izvanrednom uspjehu, ja sam navijao i za Argentinu, a i za sve druge da vam budem iskren i tako će biti i ubuduće i nitko mi to neće zabraniti i uvijek ću govoriti slobodno - zaključio je predsjednik u čijoj državi ima svega, osim slobode govora u medijima.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista