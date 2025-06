Što Hajduk dobiva s trenerom bez trofeja i iskustva europskih utakmica? 'On već sve zna o bijelima'

Pitate li umjetnu inteligenciju – koju ipak nikada ne treba uzeti zdravo za gotovo – Hajduk je jedini europski prvoligaški klub koji ima Urugvajca za trenera, 41-godišnjeg Gonzala Garciju, rođenog u Montevideu.

U istom gradu rođen je i primjerice Gustavo Poyet (57), najpoznatiji urugvajski trener koji je u posljednjih deset godina vodio u Europi vodeći AEK, Betis, Bordeaux i reprezentaciju Grčke.

Tako je Hajduk preuzeo golemi rizik ponovno dovodeći trenera iz Istre 1961, nakon Mislava Karoglana. Garcia ne samo da se nikada nije borio za trofeje nego nikada nije vodio nijednu europsku utakmicu. I još k tome, drugi je najmlađi trener u SuperSport HNL-u (iza Gordona Schildenfelda), a ne govori ni hrvatski – ako je to danas uopće bitno.

Dovodili trofejne trenere

Podsjetimo, Hajduk je posljednjih oteklih godina ipak nastojao dovoditi iskusnije stručnjake, osvajače trofeja, poput Gattusa (kup s Napolijem), Leke (prvak u Belgiji), Dambrauskasa (prvak u Bugarskoj), Tramezzanija (prvak na Cipru), nakon što se bio opekao s manje profiliranim stručnjacima, poput Oreščanina, Gustafssona, Karoglana, Kopića.

Kakav je Gonzalo Garcia – nadimkom Recoba, po svom slavnom sunarodnjaku – uopće trener i čime je to zaslužio priliku u Hajduku? Antun Palić, 36-godišnji Zagrepčanin, nekada igrač Dinama i brojnih inozemnih klubova na Cipru, na Tajlandu, u Sloveniji, Rumunjskoj, Belgiji, Moldaviji i Mađarskoj, blizak je s novim Hajdukovim trenerom, poznaje ga u dušu.

– Gonzalo Garcia i ja igrali smo skupa 2012. u ciparskom AEK-u iz Larnace. Imali smo dobru vibru u klubu, momčad je bila uglavnom miks Španjolaca i Nizozemaca, Jordi Cruyff bio je sportski direktor. Kada je Gonzalo prvi put došao raditi kao trener u Hrvatsku, ponovno smo se spojili. Čak je moja agencija imala neke ponude za njega, međutim nije bio pravi tajming za taj posao, pa je on onda bio otišao u Portugal. Smatrao sam da je to bilo OK rješenje, budući da je Arouca portugalski prvoligaš – kaže Palić, danas Fifin agent.

Zašto Gonzalo Garcia nije uspio u Portugalu?

– Tamo ga je bila dočekala specifična situacija. Nastao je nesklad između njegove trenerske vizije i klupske politike, i tu je došlo do kratkog spoja. Potom mu se ponovno javila Istra 1961, s kojom je bio ostao u kontaktu i u dobrim odnosima.

Koja je Gonzalova najveća trenerska kvaliteta?

– Jasno izražen stil igre, od kojega ne odustaje. Gonzalo u svom karakteru ima upornost, što mi se kod njega jako sviđa. Stil mu karakterizira naglašeni posjed lopte, čime je uspio nanijeti štetu velikim momčadima u Hrvatskoj. On se nadigrava sa svakom momčadi, s tim da je u drugom mandatu u Istri imao brže ofenzivne igrače, i imao ih je više u rotaciji, pa su mogli igrati okomitije i odmah su bili i ubojitiji. Usto, sada je imao i dvojicu iskusnih igrača u sredini, Radoševića i Lončara. Kad se tome doda da je poznavao okruženje, sve se dobro spojilo.

Gonzalo ne poznaje okruženje u Splitu kao ni tamošnji mentalitet. Može li mu to predstavljati problem?

– Gonzalo je u Hrvatskoj gotovo tri godine, pa poznaje stanje, situaciju, praksu. Iako nije osobno osjetio splitsko okruženje, sigurno je dobro informiran; i on o njima, i oni o njemu. Njemu je, kao i svakom drugom treneru, godilo to što su Dinamo i Hajduk iskazali interes za njega. A najbolji pokazatelj njegove trenerske kvalitete bio je rezultat u Istri 1961. I osjetio je priznanje za to.

Gonzalo je do sada vodio male klubove, nije se borio za trofeje. Je li Hajduk za njega veliki skok?

– Vidjet ćemo. Gonzalo ne dolazi u Hajduk kao netko tko ne poznaje momčad bijelih, jer ipak je igrao protiv njih i adaptacija mu neće predstavljati problem. To mu je plus. A to što se nije borio za trofeje? Pa nije on prvi takav trener koji dolazi u Hajduk. Ne vidim u tome nikakav hendikep za Gonzala. Taj background nije bitan u ovom trenutku. Bitno je ono što trener i klub žele.

Dinamovac ste, ali istodobno i Gonzalov prijatelj. Hoćete li navijati za njega?

– Meni je uvijek drago kada su moji prijatelji uspješni. Tako mi je bilo drago što je i Radomir Đalović uspio s Rijekom, što su bili nagrađeni njegova energija i emocija koju unosi u svoj posao – zaključio je Antun Palić.

Španjolski utjecaj

Tako Hajduk i Dinamo u novu, izazovnu sezonu zapravo kreću sa sličnih pozicija i uz isti rizik. Oba naša velikana dovela su neiskusne trenere iz malih klubova, a čini se kako će se izvedbe momčadi obaju velikih rivala temeljiti na španjolskoj školi nogometa. Dinamo dovodi Španjolce u akademiju, u svlačionicu, a Hajduk uz Garciju – školovanog u Španjolskoj – uskoro dobiva veliko pojačanje u Goranu Vučeviću, nekada igraču i skautu Barcelone, donedavno sportskom direktoru saudijskog Al Nassra.

Vučević je opcija za Hajdukova člana Uprave zaduženog za sportski sektor, nakon što Ljubo Pavasović Visković u srpnju postane predsjednik Nadzornog odbora. Inače, Vučević je u čak tri navrata bio Hajdukov trener (u sezonama 2008./2009., zatim 2010./2011. i 2014./2015.), a od prosinca 2013. do travnja 2016. bio je sportski direktor Hajduka. U njegovim erama Hajduk nije osvojio nijedan trofej.

Goran Vučević bio je sportski direktor u Al Nassru od listopada 2021. do prosinca 2023. U njegovu mandatu u klub je došao Cristiano Ronaldo, a Al Nassr nije osvojio nijedno od pet natjecanja u Saudijskoj Arabiji, nego samo regionalno natjecanje Arapski klupski kup prvaka 2023.